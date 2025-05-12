Это не гадюки: уникальный вид змей оказался в Красной книге Украины (фото)

Несмотря на сходство с гадюками, эта змея полностью безопасна для человека и играет важную роль в экосистемах лесов, степей и горных регионов.

Медянка обыкновенная (Coronella austriaca) — один из самых интересных представителей семейства полозовых, населяющий умеренные широты Европы и Азии, в частности, территорию Украины. Этот вид довольно редкий и занесен в Красную книгу Украины.

Медянка обыкновенная редкая в большинстве частей своего ареала. В Украине численность медянки уменьшается из-за потери природных мест обитания. Поэтому она и подлежит охране.

Внешний вид и характерные черты

Медянка – змея средних размеров, обычно ее длина колеблется от 60 до 75 см, хотя иногда встречаются особи до 90 см, в том числе в горных регионах Кавказа. Тело у нее крепкое и стройное, с коротким хвостом. Голова имеет уплощенную форму, зрачок круглый — это важный признак, отличающий его от ядовитых гадюк, у которых зрачок вертикальный.

Чешуя у медянки гладкая, каждая чешуйка имеет две ямки на кончике. Окрас меняется от серовато-коричневого до медно-красного, что и объясняет происхождение названия вида. На спине обычно видны несколько рядов пятен, а на шее — две темные полосы. Иногда встречаются почти черные особи. Брюшная сторона может быть светлой или темной с пятнами.

Чем медянка отличается от гадюки

Из-за сходства в окрасе медянку часто путают с гадюкой, но она абсолютно безопасна для человека. Основные отличия:

Круглый зрачок, а не вертикальный, как у гадюк.

Отсутствие характерного зигзагообразного рисунка.

Гладкая чешуя без ребристости.

Голова покрыта большими симметричными щитками.

Эти признаки помогают легко распознать медянку в природе.

Ареал и среда обитания

Медянка широко распространена в Европе, включая Украину, где ее можно встретить во всех регионах, особенно в Карпатах, Крыму и западной части страны. Она населяет разнообразные биотопы: от лесов и полян до каменистых склонов и степей, избегая чрезмерно влажных мест. Змея хорошо плавает, но предпочитает сухие и теплые участки.

В Украине медянка часто прячется под камнями, корой деревьев, в норах мелких животных. А также может встречаться в окрестностях сельских усадеб и виноградниках.

Особенности поведения

Медянка – теплолюбивая змея, активная преимущественно днем, особенно утром и вечером. Она охотится на мелких ящериц, грызунов и птенцов, иногда лазает по кустам и деревьям. Отдыхает в затененных местах, избегая перегрева. Зимовка длится около 6-7 месяцев, после чего весной змеи выходят на поверхность, начинают линять и размножаться.

Медянка обыкновенная является условно ядовитой змеей, однако она не представляет реальной угрозы для человека. Этот вид не имеет специального ядовитого аппарата, а яд, содержащий его слюна, действует преимущественно на хладнокровных животных — ящериц и насекомых, которые являются основой рациона. Из-за отсутствия ядовитых зубов медянка не может эффективно воздействовать ядом на человека. Она может кусаться, и большие особи иногда прокусывают кожу до крови, но токсин в таком количестве не вызывает симптомов отравления у людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что гадюка Никольского атакует людей в Украине. Этот вид также занесен в Красную книгу.