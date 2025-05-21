Их укус может привести к смерти: какие виды ядовитых змей есть в Украине (фото)

Эксперты рекомендуют несколько мер предосторожности для тех, кто проводит время в местах, где могут быть змеи

В Украине начался сезон активности змей. С повышением весенних температур змеи выходят из спячки и становятся более активными в своих природных средах.

"Телеграф" расскажет о том, как уберечь себя от встречи со змеей, что нужно делать, когда увидели. А также какие виды ядовитых змей есть в Украине.

В Украине водятся три вида ядовитых змей

Гадюка обыкновенная (Vipera berus) — самая распространенная ядовитая змея в Украине, встречается в Полесье, Карпатах и в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине.

Гадюка степная (Vipera ursinii) — редкая, занесенная в Красную книгу Украины. Встречается преимущественно в степной зоне, в частности, в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу.

— редкая, занесенная в Красную книгу Украины. Встречается преимущественно в степной зоне, в частности, в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу. Гадюка Никольского (Vipera nikolskii) — живет на северо-востоке Украины в лесостепи. Занесен в Красную книгу. Темная почти черная змея.

Как не встретиться со змеей

Эксперты рекомендуют несколько мер предосторожности для тех, кто проводит время в местах, где могут быть змеи:

Выбирайте подходящую одежду – высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани и заправленные в ботинки.

Перед тем, как сесть на камень, бревно или траву, постучите по ним палкой.

Если увидели змею, не приближайтесь к ней, не совершайте резких движений, подождите, пока змея отползет сама.

Первая помощь при укусе змеи

В случае укуса змеи медики советуют:

Переместить человека в удобное положение, попросить его не двигаться.

Освободите место укуса от обуви, одежды или украшений.

Зафиксировать укушенную конечность в приподнятом положении.

Обработать место укуса антисептиком, наложить слегка давящую повязку.

Дать пострадавшему 1-2 таблетки против аллергии.

Немедленно обратиться за медицинской помощью.

Эксперты категорически предостерегают от распространенных, но опасных мифов о первой помощи:

НЕ высасывайте яд.

НЕ прижигайте рану.

НЕ накладывайте жгут.

НЕ предлагайте алкоголь.

Обратите внимание, что укус гадюки представляет серьезную угрозу для здоровья человека и в некоторых случаях может привести к смерти. Кроме того, он может вызвать сильную аллергическую реакцию, что затрудняет состояние потерпевшего.

Ранее "Телеграф" писал, что змея залезла через дыру в дом на Киевщине.