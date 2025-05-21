Их укус может привести к смерти: какие виды ядовитых змей есть в Украине (фото)
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Эксперты рекомендуют несколько мер предосторожности для тех, кто проводит время в местах, где могут быть змеи
В Украине начался сезон активности змей. С повышением весенних температур змеи выходят из спячки и становятся более активными в своих природных средах.
"Телеграф" расскажет о том, как уберечь себя от встречи со змеей, что нужно делать, когда увидели. А также какие виды ядовитых змей есть в Украине.
В Украине водятся три вида ядовитых змей
- Гадюка обыкновенная (Vipera berus) — самая распространенная ядовитая змея в Украине, встречается в Полесье, Карпатах и в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине.
- Гадюка степная (Vipera ursinii) — редкая, занесенная в Красную книгу Украины. Встречается преимущественно в степной зоне, в частности, в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу.
- Гадюка Никольского (Vipera nikolskii) — живет на северо-востоке Украины в лесостепи. Занесен в Красную книгу. Темная почти черная змея.
Как не встретиться со змеей
Эксперты рекомендуют несколько мер предосторожности для тех, кто проводит время в местах, где могут быть змеи:
- Выбирайте подходящую одежду – высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани и заправленные в ботинки.
- Перед тем, как сесть на камень, бревно или траву, постучите по ним палкой.
- Если увидели змею, не приближайтесь к ней, не совершайте резких движений, подождите, пока змея отползет сама.
Первая помощь при укусе змеи
В случае укуса змеи медики советуют:
- Переместить человека в удобное положение, попросить его не двигаться.
- Освободите место укуса от обуви, одежды или украшений.
- Зафиксировать укушенную конечность в приподнятом положении.
- Обработать место укуса антисептиком, наложить слегка давящую повязку.
- Дать пострадавшему 1-2 таблетки против аллергии.
- Немедленно обратиться за медицинской помощью.
Эксперты категорически предостерегают от распространенных, но опасных мифов о первой помощи:
- НЕ высасывайте яд.
- НЕ прижигайте рану.
- НЕ накладывайте жгут.
- НЕ предлагайте алкоголь.
Обратите внимание, что укус гадюки представляет серьезную угрозу для здоровья человека и в некоторых случаях может привести к смерти. Кроме того, он может вызвать сильную аллергическую реакцию, что затрудняет состояние потерпевшего.
Ранее "Телеграф" писал, что змея залезла через дыру в дом на Киевщине.