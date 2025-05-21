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Их укус может привести к смерти: какие виды ядовитых змей есть в Украине (фото)

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Змеи Новость обновлена 21 мая 2025, 19:11
Змеи. Фото Коллаж "Телеграф"

Эксперты рекомендуют несколько мер предосторожности для тех, кто проводит время в местах, где могут быть змеи

В Украине начался сезон активности змей. С повышением весенних температур змеи выходят из спячки и становятся более активными в своих природных средах.

"Телеграф" расскажет о том, как уберечь себя от встречи со змеей, что нужно делать, когда увидели. А также какие виды ядовитых змей есть в Украине.

В Украине водятся три вида ядовитых змей

  • Гадюка обыкновенная (Vipera berus) — самая распространенная ядовитая змея в Украине, встречается в Полесье, Карпатах и в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине.
  • Гадюка степная (Vipera ursinii) — редкая, занесенная в Красную книгу Украины. Встречается преимущественно в степной зоне, в частности, в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу.
  • Гадюка Никольского (Vipera nikolskii) — живет на северо-востоке Украины в лесостепи. Занесен в Красную книгу. Темная почти черная змея.

Как не встретиться со змеей

Эксперты рекомендуют несколько мер предосторожности для тех, кто проводит время в местах, где могут быть змеи:

  • Выбирайте подходящую одежду – высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани и заправленные в ботинки.
  • Перед тем, как сесть на камень, бревно или траву, постучите по ним палкой.
  • Если увидели змею, не приближайтесь к ней, не совершайте резких движений, подождите, пока змея отползет сама.

Первая помощь при укусе змеи

В случае укуса змеи медики советуют:

  • Переместить человека в удобное положение, попросить его не двигаться.
  • Освободите место укуса от обуви, одежды или украшений.
  • Зафиксировать укушенную конечность в приподнятом положении.
  • Обработать место укуса антисептиком, наложить слегка давящую повязку.
  • Дать пострадавшему 1-2 таблетки против аллергии.
  • Немедленно обратиться за медицинской помощью.

Эксперты категорически предостерегают от распространенных, но опасных мифов о первой помощи:

  • НЕ высасывайте яд.
  • НЕ прижигайте рану.
  • НЕ накладывайте жгут.
  • НЕ предлагайте алкоголь.

Обратите внимание, что укус гадюки представляет серьезную угрозу для здоровья человека и в некоторых случаях может привести к смерти. Кроме того, он может вызвать сильную аллергическую реакцию, что затрудняет состояние потерпевшего.

Ранее "Телеграф" писал, что змея залезла через дыру в дом на Киевщине.

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#Змея #Гадюка #Степная гадюка #Ядовитая гадюка