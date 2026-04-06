Літнє тепло, дощ і сніг в протягом тижня: Полтавщина переживе погодний контраст

Понеділок стане найтеплішим днем серед інших в більшості міст та селах Полтавської області

Погода цього тижня на Полтавщині буде дуже мінливою: від майже літнього тепла до різкого похолодання з дощем і навіть мокрим снігом. Однак наприкінці тижня знову очікується потепління — місцями до +17 °C.

Усе це торкнеться одразу кількох міст — від Веселий Поділ і Гадяч до Кобеляки, Лубни та Полтава. Такий прогноз дали в Укргідрометцентрі.

Веселий Поділ

Тиждень у Веселому Подолі розпочнеться доволі тепло — до +18 °C, однак із дощами. У середині тижня похолодає: температура опуститься до +7…+9 °C, а вночі можливі значення до +1 °C. Також очікуються опади.

На вихідних суттєве потепління прийде лише в неділю, коли повітря прогріється до +17 °C. Натомість у п’ятницю та суботу ще буде прохолодно: вдень +7…+12 °C, вночі 0…+3 °C, місцями можливі дощі.

Гадяч

У Гадячі погодні умови будуть такими: початок тижня — з дощами та температурою близько +9…+15°C. Середина тижня принесе похолодання до +2…+8 °C, нічні заморозки та дощі, місцями зі снігом. У вихідні потеплішає до +13…+16°C, опадів стане менше.

Кобеляки

Понеділок у Кобеляках буде найтеплішим днем тижня — до +21 °C, але вже з вівторка, 7 квітня, температура різко знизиться до +10 °C вдень. Середина тижня буде прохолодною та хмарною, подекуди йтимуть дощі. На вихідних хоча денна температура і підвищиться до +13…+17 °C, але вночі іноді передбачаються заморозки.

Лубни

На початку тижня у Лубнах очікується мінлива хмарність і короткочасні дощі. Температура вдень становитиме +9…+16°C, а вночі — до +4 градусів. Але вже в середині тижня вона знизиться до +3…+7 °C Місцями йтимуть дощі зі снігом. До кінця тижня очікується поступове потепління до +12…+16 °C, однак у п'ятницю ще пройдуть короткочасні опади.

Полтава

У Полтаві тиждень розпочнеться з тепла, з 8 квітня похолодає, але наприкінці температура знову почне рости. У понеділок, 6 квітня, температура триматиметься на рівні +4…20 °C протягом доби. Вівторок буде холоднішим, а у середині тижня показники на термометрах впадуть до +9 вдень та 0 вночі. Увесь цей період прогнозуються дощі та сніг. Наприкінці тижня очікується потепління до +16 °C, хоча ніч буде холодною.

Де йтиме сніг та дощ, а також прогнозується похолодання у Полтавській області до 12 квітня.

