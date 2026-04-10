Паска за один час: вкусный и быстрый рецепт (видео)
Быстрая творожная паска без дрожжей – идеальный вариант, когда мало времени, а хочется домашней праздничной выпечки
Приготовление традиционной паски обычно занимает немало времени, потому что нужно замешивать дрожжевое тесто, ждать, пока оно поднимется, а потом еще и выпекать. Но существуют и быстрые в приготовлении варианты пасхальной выпечки. Паску без дрожжей можно приготовить за один час.
Эта творожная паска получается нежной, ароматной и не менее вкусной, чем классическая. Рецептом поделилась блогерша Диана Куликовская.
Ингредиенты:
- творог — 350 г (5-9%)
- яйца — 4 шт.
- сахар — 230 г
- соль – 0.5 ч. л.
- ванильный сахар — 1 пачка
- масло сливочное — 100 г
- муки пшеничная — 270 г
- разрыхлитель — 15 г
- изюм — 70 г
Способ приготовления:
- Для приготовления яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до однородности. Отдельно соедините муку с разрыхлителем и солью. Творог измельчите блендером до гладкой консистенции и смешайте с растопленным сливочным маслом.
- Далее творожную массу соедините с яичной смесью, после чего постепенно добавьте сухие ингредиенты, аккуратно перемешивая до однородности.
- В конце добавьте изюм и перемешайте тесто, чтобы он равномерно распределился по нему. Готовую массу переложите в формы для выпекания и выровняйте поверхность.
- Выпекайте куличи примерно 60 минут при температуре 175 градусов. Но если печь в небольших формах, время приготовления будет меньше — готовность можно проверить деревянной шпажкой.