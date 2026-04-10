Паска за одну годину: смачний та швидкий рецепт (відео)
Швидка сирна паска без дріжджів — ідеальний варіант, коли обмаль часу, а хочеться домашньої святкової випічки
Приготування традиційної паски зазвичай займає чимало часу, бо потрібно замішувати дріжджове тісто, чекати, поки воно підніметься, а потім ще й випікати. Проте існують і швидкі варіанти велікодньої випічки. Паску без дріжджів можна приготувати за одну годину.
Ця сирна паска виходить ніжною, ароматною та не менш смачною, ніж класична. Рецептом поділилася блогерка Діана Куліковська.
Інгредієнти:
- сир кисломолочний — 350 г (5-9%)
- яйця — 4 шт.
- цукор — 230 г
- сіль — 0.5 ч. л.
- ванільний цукор -1 пачка
- масло вершкове — 100 г
- борошна пшеничне — 270 г
- розпушувач — 15 г
- родзинки — 70 г
Спосіб приготування:
- Для приготування яйця збийте із цукром і ванільним цукром до однорідності. Окремо з’єднайте борошно з розпушувачем і сіллю. Сир подрібніть блендером до гладкої консистенції та змішайте із розтопленим вершковим маслом.
- Далі сирну масу поєднайте із яєчною сумішшю, після чого поступово додайте сухі інгредієнти, акуратно перемішуючи до однорідності.
- Наприкінці додайте родзинки та перемішайте тісто, щоб вони по ньому рівномірно розподілилися. Готову масу перекладіть у форми для випікання та вирівняйте поверхню.
- Випікайте паски приблизно 60 хвилин при температурі 175 градусів. Але якщо пекти в невеликих формах, час приготування буде меншим — готовність можна перевірити дерев’яною шпажкою.