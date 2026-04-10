Паска за одну годину: смачний та швидкий рецепт (відео)

Наталя Граковська
Автор
Паски без дріжджів
Паски без дріжджів. Фото Колаж "Телеграфу"

Швидка сирна паска без дріжджів — ідеальний варіант, коли обмаль часу, а хочеться домашньої святкової випічки

Приготування традиційної паски зазвичай займає чимало часу, бо потрібно замішувати дріжджове тісто, чекати, поки воно підніметься, а потім ще й випікати. Проте існують і швидкі варіанти велікодньої випічки. Паску без дріжджів можна приготувати за одну годину.

Ця сирна паска виходить ніжною, ароматною та не менш смачною, ніж класична. Рецептом поділилася блогерка Діана Куліковська.

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний — 350 г (5-9%)
  • яйця — 4 шт.
  • цукор — 230 г
  • сіль — 0.5 ч. л.
  • ванільний цукор -1 пачка
  • масло вершкове — 100 г
  • борошна пшеничне — 270 г
  • розпушувач — 15 г
  • родзинки — 70 г

Спосіб приготування:

  1. Для приготування яйця збийте із цукром і ванільним цукром до однорідності. Окремо з’єднайте борошно з розпушувачем і сіллю. Сир подрібніть блендером до гладкої консистенції та змішайте із розтопленим вершковим маслом.
  2. Далі сирну масу поєднайте із яєчною сумішшю, після чого поступово додайте сухі інгредієнти, акуратно перемішуючи до однорідності.
  3. Наприкінці додайте родзинки та перемішайте тісто, щоб вони по ньому рівномірно розподілилися. Готову масу перекладіть у форми для випікання та вирівняйте поверхню.
  4. Випікайте паски приблизно 60 хвилин при температурі 175 градусів. Але якщо пекти в невеликих формах, час приготування буде меншим — готовність можна перевірити дерев’яною шпажкою.
Теги:
#Рецепти #Випічка #Паска