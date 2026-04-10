Паска за одну годину: смачний та швидкий рецепт (відео)

Швидка сирна паска без дріжджів — ідеальний варіант, коли обмаль часу, а хочеться домашньої святкової випічки

Приготування традиційної паски зазвичай займає чимало часу, бо потрібно замішувати дріжджове тісто, чекати, поки воно підніметься, а потім ще й випікати. Проте існують і швидкі варіанти велікодньої випічки. Паску без дріжджів можна приготувати за одну годину.

Ця сирна паска виходить ніжною, ароматною та не менш смачною, ніж класична. Рецептом поділилася блогерка Діана Куліковська.

Інгредієнти:

сир кисломолочний — 350 г (5-9%)

яйця — 4 шт.

цукор — 230 г

сіль — 0.5 ч. л.

ванільний цукор -1 пачка

масло вершкове — 100 г

борошна пшеничне — 270 г

розпушувач — 15 г

родзинки — 70 г

Спосіб приготування: