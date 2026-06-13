Укр

Усик встретился с Трампом (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Александр Усик и Дональд Трамп Новость обновлена 13 июня 2026, 01:00
Александр Усик и Дональд Трамп. Фото x.com/MargoMartin47

О чем говорили боксер и глава Белого дома пока не сообщалось

В пятницу, 12 июня (время по Вашингтону), украинский боксер, чемпион мира в хэвивейте Александр Усик (25-0, 16 КО) встретился с президентом США Дональдом Трампом. Цель визита спортсмена в Белый дом пока не разглашается.

Что нужно знать

  • Трамп принял Усика в Овальном кабинете
  • О чем говорили спортсмен и политик пока не известно
  • Александр ранее победил кикбоксера Верховена

О встрече боксера в соцсети Х сообщила специальный помощник и советник по коммуникациям президента США Марго Мартин. Трамп принял украинского чемпиона в Овальном кабинете Белого дома. Отметим, Дональд обожает единоборства и спорт, а потому наверняка обрадовался такому гостю.

ПрезидентДональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

Марго Мартин

Цель визита Усика в Вашингтон неизвестна. Накануне Александр посетил Пентагон. Кроме того, боксер встретился с раненными украинскими воинами, проходящими реабилитацию в США.

Александр Усик в Пентагоне
Александр Усик в Пентагоне/Фото: instagram.com/usykaa

Напомним, в мае 2026 года Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена. "Кот" успешно защитил основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

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#Бокс #Дональд Трамп #Александр Усик