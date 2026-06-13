Усик встретился с Трампом (фото)

О чем говорили боксер и глава Белого дома пока не сообщалось

В пятницу, 12 июня (время по Вашингтону), украинский боксер, чемпион мира в хэвивейте Александр Усик (25-0, 16 КО) встретился с президентом США Дональдом Трампом. Цель визита спортсмена в Белый дом пока не разглашается.

Что нужно знать

Трамп принял Усика в Овальном кабинете

О чем говорили спортсмен и политик пока не известно

Александр ранее победил кикбоксера Верховена

О встрече боксера в соцсети Х сообщила специальный помощник и советник по коммуникациям президента США Марго Мартин. Трамп принял украинского чемпиона в Овальном кабинете Белого дома. Отметим, Дональд обожает единоборства и спорт, а потому наверняка обрадовался такому гостю.

ПрезидентДональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. Марго Мартин

President @realDonaldTrump in the Oval Office with the Heavyweight Champion of the World @usykaa 🇺🇸 pic.twitter.com/23Ff72OIP0 — Margo Martin (@MargoMartin47) June 12, 2026

Цель визита Усика в Вашингтон неизвестна. Накануне Александр посетил Пентагон. Кроме того, боксер встретился с раненными украинскими воинами, проходящими реабилитацию в США.

Александр Усик в Пентагоне/Фото: instagram.com/usykaa

Heroes inspire heroes. 🇺🇦



Oleksandr Usyk @usykaa, 2x Undisputed Heavyweight Champion: WBC, WBA, IBF, WBO, IBO and Undisputed Cruiserweight Champion, met with Ukrainian wounded heroes undergoing treatment in the United States supported by @UnitedHelpUA 's Wounded Warrior Project. pic.twitter.com/LGzYJg3GiP — United Help Ukraine 🇺🇦 (@UnitedHelpUA) June 12, 2026

Напомним, в мае 2026 года Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена. "Кот" успешно защитил основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.