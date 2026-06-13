Футболист на ЧМ-2026 сделал невозможное (видео)

Уникальный момент наверняка войдет в историю футбола

В пятницу, 12 июня, на чемпионате мира по футболу состоялся матч группы B Канада — Босния и Герцеговина. Во время встречи игрок гостей Сеад Колашинац невероятным образом спас свою команду от верного гола.

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Колашинац сделал невероятный сейв

Момент уже называют лучшим спасением на Мундиале

Встреча, проходившая в Торонто (Канада) на одноименном стадионе, завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф". Видео предоставлено Megogo.

При счете 1:0 в пользу боснийцев Ричи Ларея имел великолепную возможность, чтобы сравнять счет. Канадец пробил точно мимо вратаря, однако на пути мяча стал Колашинац, который переправил мяч в перекладину своих ворот. Это ненадолго помогло гостям. В итоге канадцы сравняли счет усилиями Кайла Ларина. За Боснию и Герцеговину отличился Йово Лукич.

Kolasinac - na wieki wieków szef! Jak on to wyjął?? 👏 #CANBIH pic.twitter.com/bZssRZdzDT — Michał Pol (@Polsport) June 12, 2026

Сейв Колашинаца смотреть с 03:08

В другом матче группы B сыграют Катар и Швейцария (начало 13 июня в 22:00).

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.