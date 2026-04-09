В Украине скоро потеплеет: когда ожидать +15 после холодной паузы

Уже на следующей неделе можно будет отложить зимние вещи, но зонтик лучше держать рядом

После кратковременного похолодания с ночными заморозками и местами даже снегом, в Украину постепенно вернется весеннее тепло.

Уже с 13 апреля в большинстве регионов температура воздуха поднимется до комфортных значений – до +10…+15 градусов днем. Прогноз дал "Укргидрометцентр".

В Киевской области потепление почувствуют со следующего понедельника. Дневная температура составит +10…+15 °C, тогда как ночью воздух будет прогреваться до +1…+5 °C. В то же время синоптики предупреждают о кратковременных дождях по всей области.

Погода в Киевской области 13 апреля. Фото: "Укргидрометцентр"

Похожая ситуация ожидается и на Харьковщине. Здесь также с 13 апреля установится теплая погода: днем +10…+15 °C, а ночью немного теплее, чем в столичном регионе — +2…+6 °C. Осадки также возможны.

Погода в Харьковской области 13 апреля. Фото: "Укргидрометцентр"

В Одесской области температура поднимется до +11…+15 °C также с 13 апреля. Наиболее ощутимое тепло прогнозируют в Болграде и Измаиле. Ночью столбики термометров местами будут достигать +8 °C, хотя в отдельных районах, в частности в Раздельнянском, возможно снижение до +2 °C. Регион также накроют дожди.

Погода в Одесской области 13 апреля. Фото: "Укргидрометцентр"

На западе страны, в частности, во Львовской области, потепление тоже придет с начала следующей недели. Днем температура будет +10…+15 °C, однако в ночные часы возможны заморозки на большей части области, за исключением Львова. Ожидаются небольшие дожди.

Погода во Львовской области 13 апреля. Фото: "Укргидрометцентр"

В Днепропетровской области воздух прогреется до +12…+15 °C днем тоже с 13 апреля. Ночью температура будет колебаться в пределах +2…+6 °C. Дожди пройдут по всей территории региона.

Погода в Днепропетровской области 13 апреля. Фото: "Укргидрометцентр"

