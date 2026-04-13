Пока все пекли паски, фермеры по ночам работали на морозе: погода устроила настоящее испытание (видео)

Синоптики прогнозируют морозные ночи еще несколько дней

Весенние заморозки в Украине пришлись на период активного цветения и роста растений в почве. Фермеры пытались разными способами спасти урожай.

Что нужно знать:

Заморозки в Украине достигали -6°C

Морозы пришлись на период цветения деревьев

Фермеры используют свечи в теплицах, а в садах запускают дымовые машины.

Стабилизация погоды прогнозируется после 16 апреля.

На западе и севере Украины, Винницкой, Черкасской, Харьковской, Киевской объявляли желтый и даже оранжевый уровень опасности. Чтобы спасти кабачки в Закарпатье теплицы заставили свечами. Настоящая романтика должна была спасти растения от температуры в -6 градусов.

Фермерам, которые выращивают фрукты, такой способ не подошел бы. Чтобы спасти деревья черешни от мороза, они запустили "печку" на колесах. Этот агрегат — дымовая машина, создающая дымовую завесу между ветвями деревьев, задерживающую тепло земли. Ее запускают с подветренной стороны, чтобы дым окутывал деревья, предотвращая резкое понижение температуры у цвета.

Иногда это делают, поджигая влажные солому и опилки, однако этот способ подходит только для небольших площадей. Комментаторы отметили, что потом не стоит удивляться цене черешни в 400 грн/кг, ведь вырастить ее стоит немалых усилий.

Заморозки не отступают?

Фермерам придется еще не менее нескольких дней беспокоиться о своем урожае и его защите от мороза. Как рассказал "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, 13 апреля еще ожидаются заморозки, а 14-15 апреля циклон принесет осадки. Прохладно будет на севере и востоке, а вот в остальных регионах станет умеренно теплее и сухо. Температура должна подняться до +2...+8 градусов ночью и +12...+18 днем. На севере и востоке температура будет на 4-6 градусов ниже.

Стабилизироваться погода только 16-18 апреля, температура ночью будет +4… +9 °C, дневная — +15…+22 °C. После этих дней снова ожидается ухудшение погоды — осадки.

