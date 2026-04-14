Садовой поливал украинцев водой. Зачем и что праздновали в Украине (видео)

Эта давняя традиция символизирует духовное очищение

Во Львовской области отпраздновали Поливаный понедельник. К поливанию присоединился даже мэр Львова Андрей Садовой.

Об этом сообщают местные каналы. На опубликованном видео видно, как Садовый поливал людей с балкона из бутылки.

Также в Стрые на Львовщине местные праздновали. Кто даже ездил в авто с водным пистолетиком и брызгал всех прохожих. Хотя эта традиция выглядит как баловство, на самом деле она скрывает в себе глубокий смысл и давнюю историю.

Поливаемый понедельник – это второй день Пасхи (Светлый понедельник). В этот день в Украине традиционно обливаются водой, что символизирует духовное очищение, здоровье и весеннее обновление. В 2026 году праздник пришелся на 13 апреля. Юноши обливают девушек, что по древним поверьям приносит красоту и удачу, а вода в этот день считается целебной.

На западе Украины до сих пор наследуют эту традицию даже в крупных городах. Кое-где она встречается и на востоке и юге.

