Кличко исчез? Что не так с пасхальным поздравлением мэра Киева и что говорят в КГГА

Политик уже публиковал ранее похожую фотографию с корзиной на "Владимирской горке"

С поздравлением городского головы Киева Виталия Кличко с Пасхой произошла неприятность — украинцы заметили, что в поздравлении использовали не актуальное фото, а снимок 2021 года.

Что нужно знать:

На совпадение обратили внимание пользователи соцсетей

Одежда, корзина и яйцо на фото полностью совпадают

В КГГА заявили, что мэр находится в Киеве

На фото к поздравлению, Кличко стоит в парке "Владимирская горка" с яйцом и корзинкой в руках. Одежда, локация, корзина и даже яйцо полностью совпадают с теми, что были в 2021 году. Журналистка Леся Падалка, которая первой обратила внимание на совпадение, спрашивает: "Так в церкви какой страны Кличко святил пояса, что фотографий не осталось??".

Фото с поздравления Кличко с Пасхой-2026

Скриншот новости о поздравлениях в 2021 году

"Телеграф" обратился в пресс-службу КГГА за разъяснением. Там сообщили, что Кличко находится в Киеве, а фото для поздравления использовали как иллюстративное.

Разницу с 2021 годом заметить на фото не сложно — за это время городской голова Киева изменился, в частности стала более заметна седина.

Передача микроавтобусов городскому центру социального обслуживания/ Источник: facebook.com/Vitaliy.Klychko

В последние дни перед праздником Кличко – за 3 дня до Пасхи, Кличко писал о передаче микроавтобусов для центра социального обслуживания из Германии и показывал видео передачи дронов разного типа от общины города. Видео датировано 2 апреля.

Напомним, Виталий Кличко имеет трех совершеннолетних детей, живущих за границей. С их матерью он развелся в 2022 году, но связь с сыновьями поддерживает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что к Пасхе мэр также активно говорил о возможных изменениях стоимости транспорта в столице. Однако в КГГА отметили, что в настоящее время к ним не обращались перевозчики.