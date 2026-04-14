Садовий поливав українців водою. Навіщо та що святкували в Україні (відео)

Ця давня традиція символізує духовне очищення

На Львівщині відсвяткували Поливаний понеділок. До поливань долучився навіть мер Львова Андрій Садовий.

Про це повідомляють місцеві канали. На опублікованому відео видно, як Садовий поливав людей з балкона з пляшки.

Також у Стрию на Львівщині місцеві святкували. Хтось навіть їздив в авто з водним пістолетиком та бризкав усіх перехожих. Хоча ця традиція виглядає, як забавка, насправді вона ховає в собі глибокий сенс та давню історію.

Поливаний понеділок — це другий день Великодня (Світлий понеділок). В цей день в Україні традиційно обливаються водою, що символізує духовне очищення, здоров'я та весняне оновлення. У 2026 році свято припало на 13 квітня. Хлопці обливають дівчат, що за давніми повір'ями приносить красу та удачу, а вода в цей день вважається цілющою.

На заході України й досі наслідують цю традицію навіть у великих містах. Подекуди вона зустрічається й на сході та півдні.

