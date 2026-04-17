Солнца будет очень мало: когда в Киеве похолодает до +1 ночью и ожидаются дожди

Весеннее тепло ненадолго отступит

В ближайшие дни в Киеве сохранится относительно тёплая и весенняя погода, однако уже со следующей недели ожидается изменение погодных условий в сторону холода.

По прогнозам синоптиков с "Meteo", в период с 18 по 23 апреля температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14…+18 °C, местами возможны кратковременные дожди и переменная облачность.

В конце этой недели, 17-19 апреля, ожидается облачность и местами кратковременные дожди. Вместе с тем температура в течение суток будет постепенно падать — с +15 до +11 днем и с +9 до +5 градусов ночью.

В понедельник, 20 апреля, синоптическая ситуация изменится. В столицу начнет поступать более холодный воздух, что приведет к понижению температуры. Днем столбики термометров опустятся до +9 °C, а ночью возможны показатели до +3 °C. Во вторник и среду, 21-22 апреля, похолодание усилится: ожидаются дожди и еще больше опустится температура, что придаст ощущение дискомфорта. Однако заморозков точно не прогнозируется.

Уже в четверг, 23 апреля, воздух прогреется до +12 градусов днем и до +3 градусов ночью. Но облачность сохранится.

Когда похолодает в столице. Фото: "Meteo"

