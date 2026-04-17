Сонця буде замало: коли у Києві похолодає до +1 вночі та йтимуть дощі

Весняне тепло ненадовго відступить

У Києві найближчими днями збережеться відносно тепла та весняна погода, однак вже з наступного тижня очікується зміна синоптичної погоди у бік холоду.

За прогнозами синоптиків з "Meteo", у період з 18 по 23 квітня температура повітря вдень коливатиметься в межах +14…+18°C, подекуди можливі короткочасні дощі та мінлива хмарність.

Наприкінці цього тижня, 17-19 квітня, очікується хмарність та місцями короткочасні дощі. Разом з тим температура протягом доби поступово падатиме — з +15 до +11 вдень та з +9 до +5 градусів вночі.

У понеділок, 20 квітня, синоптична ситуація зміниться. До столиці почне надходити холодніше повітря, що призведе до зниження температури. Вдень стовпчики термометрів опустяться до +9 °C, а вночі можливі показники до +3 °C. У вівторок та середу, 21-22 квітня, похолодання посилиться: очікуються дощі та ще більше опуститься температура, що додасть відчуття дискомфорту. Однак заморозків точно не прогнозується.

Вже у четвер, 23 квітня, повітря прогріється до +12 градусів вдень та до +3 градусів вночі. Але хмарність збережеться.

Коли похолодає у столиці. Фото: "Мeteo"

