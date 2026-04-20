Не 15 и не 80: ученый назвал самый трудный возраст в жизни человека

Это исследование вас удивит

Большинство из нас привыкли считать самыми сложными периодами подростковые годы или старость с проблемами со здоровьем. А вот известный научный популяризатор Пере Эступинья утверждает, что настоящий "пик затруднений" приходится на совсем другое время.

В своей новой книге "Кем ты хочешь быть, когда станешь взрослым" ( Qué quiere ser de mayor ) химик, биохимик и эксперт по научной коммуникации Пере Эступинья развенчивает мифы о старении и выделяет наиболее кризисный период человеческой жизни. Об этом пишет okdiario.

Когда жизнь давит самое сильное

По словам эксперта, наиболее изнуряющим является возраст от 40 до 55 лет. Именно в этот период на человека рушится "идеальный шторм" из социальных, профессиональных и личных обязательств.

"Если нет серьезных проблем со здоровьем, физическое состояние — это не то, что определяет сложность этого возраста. Дело во всем остальном", — объясняет Эступинья.

Почему именно этот период так тяжело прожить

Этот жизненный этап становится критически сложным из-за того, что на него приходится пик карьерной активности, требующий от человека максимальной профессиональной отдачи и готовности брать на себя огромную ответственность.

Одновременно с этим возникает эффект "поколения сэндвича", когда человек оказывается в психологической ловушке между необходимостью ставить на ноги детей и обязанностью ухаживать за родителями, чье здоровье начинает стремительно ухудшаться.

К тому же, ситуацию обостряет постоянный финансовый стресс, поскольку именно в этот период накапливаются наибольшие экономические обязательства — от выплат по кредитам до значительных расходов на образование и содержание семьи. Все эти факторы наслаиваются друг на друга, создавая условия непрерывного эмоционального и физического напряжения, которое трудно игнорировать.

"Геронтолеценция" и счастье после 60

Несмотря на распространенные страхи перед пенсией, Эступинья отмечает, что после преодоления 60-летнего рубежа многие неожиданно чувствуют приток энергии и удовольствие от жизни. Этот феномен он называет "геронтолеценцией" (по аналогии с адолесценцией — подростковым возрастом).

Это период (приблизительно с 65 до 75 лет), когда профессиональное давление исчезает, дети становятся самостоятельными, а физическое состояние часто оказывается лучше, чем человек ожидал.

Главный враг — "автоэйджизм"

Ученый отмечает, что наибольшим препятствием для счастливой зрелости есть не цифры в паспорте, а внутренние предубеждения. "Автоэйджизм" — это когда мы сами отказываемся от любимых дел, потому что считаем, что "в таком возрасте это уже не подходит".

Эступинья заключает, что современное поколение 70-летних — это совсем не то же, что 70-летние полвека назад. Благодаря медицине и изменению менталитета, у нас есть шанс прожить "вторую молодость", главное — пережить сложное десятилетие после сорока.

