Это была не комета. Что известно о загадочном свете, который видели над Киевом

Над столицей заметили необычный небесный объект

То, что украинцы приняли за комету, которую наблюдали вечером 19 апреля, оказалось космическим аппаратом компании AST SpaceMobile. По предварительным данным, вторая ступень ракеты не смогла штатно вывести спутник BlueBird 7 на орбиту.

После этого объект вошел в атмосферу и начал сгорать, отчего в небе появился эффектный огненный шлейф. Сбой подтвердило издание Space.com, освещавшее запуск.

Напомним, минувшей ночью в небе над Киевом была заметна странная вспышка света. Она была похожа на метеор. Позже, как писали в сети, он якобы сгорел в небе над Ровенской областью. Появились видео с ярким объектом, который быстро двигался по небу.

Объект восприняли за метеор или комету еще и потому, что во второй половине апреля яркая комета C/2025 R3 (PanSTARRS) действительно проходит в непосредственной близости к Земле.

"C/2025 R3 (PanSTARRS) пройдет перигелий 19 апреля, а на ближайшем к Земле расстоянии окажется 26 апреля. Этот промежуток времени, однако, не будет комфортным для наблюдений, поскольку комета подойдет слишком близко к Солнцу", — рассказали в сообществе научно-популярного медиа Universe Space Tech.

Что известно о спутнике BlueBird 7 и неудачном запуске

Он должен был стать частью спутниковой сети для обеспечения мобильной связи напрямую со смартфонов без использования наземных башен. BlueBird 7 должен был стать одним из самых больших спутников на низкой околоземной орбите: площадь его антенны достигала около 223 квадратных метров.

Ракета New Glenn на мысе Канаверал в преддверии запуска со спутником BlueBird 7

Однако спутник был выведен на слишком низкую орбиту для нормальной работы. Поэтому BlueBird 7 не способен поддерживать стабильную высоту. AST SpaceMobile заявила, что аппарат выводят с орбиты. Фактически спутник вошел в атмосферу и сгорел. Именно это и видели киевляне.

