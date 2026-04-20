Це була не комета. Що відомо про загадкове світло, що бачили над Києвом

Над столицею помітили незвичайний небесний об'єкт

Те, що українці сприйняли за комету, яку спостерігали ввечері 19 квітня, виявилося космічним апаратом компанії AST SpaceMobile. За попередніми даними, другий ступінь ракети не зміг штатно вивести супутник BlueBird 7 на орбіту.

Після цього об’єкт увійшов в атмосферу й почав згорати, через що в небі з’явився ефектний вогняний шлейф. Збій підтвердило видання Space.com, яке висвітлювало запуск.

Нагадаємо, минулої ночі у небі над Києвом було помітно дивний спалах світла. Він був схожий на метеор. Пізніше, як писали у мережі він нібито згорів у небі над Рівненською областю. З'явилися відео з яскравим об'єктом у небі, що швидко рухався.

Об'єкт сприйняли за метеор чи комету ще й тому, що у другій половині квітня яскрава комета C/2025 R3 (PanSTARRS) дійсно проходить у безпосередній близькості до Землі.

"C/2025 R3 (PanSTARRS) пройде перигелій 19 квітня, а на найближчій до Землі відстані опиниться 26 квітня. Цей проміжок часу, однак, не буде комфортним для спостережень, оскільки комета підійде занадто близько до Сонця", — розповіли у спільноті науково-популярного медіа Universe Space Tech.

Що відомо про супутник BlueBird 7 та невдалий запуск

Він мав стати частиною супутникової мережі для забезпечення мобільного зв'язку напряму зі смартфонів без використання наземних веж. BlueBird 7 мав стати одним із найбільших супутників на низькій навколоземній орбіті: площа його антени сягала близько 223 квадратних метрів.

Ракета New Glenn на мисі Канаверал напередодні запуску із супутником BlueBird 7

Однак супутник вивели на занадто низьку орбіту для нормальної роботи. Через це BlueBird 7 нездатний підтримувати стабільну висоту. AST SpaceMobile заявила, що апарат виводять з орбіти. Фактично супутник увійшов в атмосферу та згорів. Саме це і бачили кияни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що астронавти місії "Артеміда 2" показали "таємний бік" Місяця та встановили новий рекорд найвіддаленішого перебування людини в космосі за всю історію.