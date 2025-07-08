"Старлинки" летают и над Украиной: как найти в небе спутники Илона Маска

Над миром летают тысячи спутников SpaceX

После первых запусков спутников Starlink компанией SpaceX во всем мире стало новой забавой наблюдать за их пролетами. И хотя характерными мигающими цепочками в небе уже удивить кого-либо сложно, однако многие все равно хотят увидеть их.

К тому же, в последние годы подобное "шоу" доступно и зрителям из Украины. Чтобы определить нужное время, когда смотреть в небо, можно воспользоваться двумя сервисами — Satellitemap и Findstarlink.

Satellitemap

Этот сервис наиболее простой в использовании, поскольку показывает в режиме реального времени карту спутников Starlink, а также спутники других компаний, вроде конкурентов из Oneweb.

Кроме того, этот сервис помогает быстро понять, насколько много аппаратов успела запустить компания Илона Маска с 2018 года. А если ккому-то захотелось их сосчитать, то мы немного упростим задачу — на 8 июля 2025 года их было запущено 9058, из которых "в строю" находятся 6725.

Карта Starlink

Findstarlink

Со вторым сервисом все чуть сложнее, однако он позволяет отслеживать маршрут спутников более точно. Для начала необходимо в поле "страна" (Country) найти Украину (Ukraine), а затем в поле "место" (Place) необходимо на английском языке ввести название вашего города.

Findstarlink

Если все правильно, то после нажатия на синюю кнопку "Найти видимое время", у вас появится длинный список спутников, которые уже пролетели или вскоре пролетят над вашим городом. Кроме того, там будет указан номер спутника, примерное время появления, степень яркости, время пребывания в поле видимости, направление, в котором надо смотреть и другая полезная информация.

Список спутников

Стоит отметить, что наблюдение за "старлинками" может быть затруднено, так как из-за светового загрязнения в городских условиях вообще сложно что-либо рассмотреть на небе. Поэтому если хочется посмотреть на пролетающие спутник, то хорошим вариантом будет сначала выбраться на природу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 10 июля над Украиной можно увидеть полнолуние. Кроме этого в то же время в небе можно будет увидеть Венеру в Золотых воротах эклиптики.