Как подготовить виноград на зиму - 4 правила, чтобы он плодоносил как бешеный в следующем году

Залог хорошего урожая закладывается с осени — от правильной подготовки растения зависит, наберется ли оно сил до весны

В последние теплые дни осени следует позаботиться о благоприятной зимовке винограда, и есть четыре главных мероприятия, которые следует провести до наступления устойчивых холодов. О них "Телеграфу" рассказали виноградари из Каменского Днепропетровской области с 15-летним опытом Ирина и Сергей Семчишины.

Влагозарядный полив

Этот момент особенно важен, если лето в вашей области выдалось засушливым. Куст винограда необходимо напитать водой, чтобы дать ему сил хорошо пережить зиму и быть полным сил для нового сезона. В среднем на одно растение потребуется 10-15 литров воды.

Нужно обязательно залить каждый куст винограда на вашем участке

Обрезка винограда укрывных сортов

С помощью секатора лозы укорачиваются, исходя из сортовых особенностей винограда, оставляя минимум 5 глазков, а максимум 15 на один побег. Обрезка напрямую зависит от вида формировки винограда, которых насчитывается несколько десятков. Но главное, что нужно помнить: урожай будущего года закладывается на хорошо вызревших годичных побегах, которые и следует оставлять. При этом удаляются все слабые, тонкие и плохо вызревшие, а также старые части куста .

Но следует знать, что обязательно осенью обрезать виноград укрывных сортов. Неукрывные можно обрезать весной.

Осенью следует обрезать все слабые, тонкие и старые лозы винограда

Обработка и подкормка винограда

Вокруг кустов следует удалить корни сорняков, внести удобрения (калимагнезия 20-30 г на метр квадратный и суперфосфат 15-20 г на метр квадратный либо другие варианты, главное без азота) и перекопать. Далее следует обработать куст и почву под ним либо 3%-м раствором медного купороса, либо 3-5%-м раствором бордосской смеси, либо любым фунгицидом с медью — это поможет защитить растение от болезней и зимующих вредителей.

Укрытие винограда на зиму

С учетом глобального потепления южные регионы Украины могут обойтись без укрытия винограда, чего нельзя сказать о центральных и северных регионах нашей страны. Способов укрытия существует несколько:

облегченный вариант — просто снять лозы с опор и опустить на землю, чтобы выпавший снег защитил виноград от мороза; более физически тяжелый, но, пожалуй, самый надежный: прикопать связанные пучками побеги землей; закрыть лозы шифером, сделать для них деревянные короба, засыпать опилками, завернуть в мешки (но не в целлофан!).

Если осенью все сделать правильно, хороший урожай винограда не заставит себя ждать в следующем году

Один секрет из собственного опыта

Зачастую в легкие укрытия зимой могут пробраться мыши, которые любят лакомиться глазками винограда. После этого увидеть хороший урожай становится невозможным. Чтобы избежать этой плачевной ситуации, непосредственно перед укрытием лозы можно обработать железным купоросом (3-4%-й раствор), это защитит солнечную ягоду не только от грибковых болезней, но и от мышей.

Каждый виноградарь должен исходить из собственных возможностей и условий, и тогда успех не заставит себя ждать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой сорт винограда не боится ни мороза, ни засухи — его можно есть просто так, делать и изюм, и сок, и вино.