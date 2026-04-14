Известный украинский блогер, публицист, военный эксперт проанализировал, что изменилось с приходом бывшего главы ГУР в ОП

Сто дней Буданова в кресле главы ОП. Без политического сиропа и телевизионных слюней. Смотрю на этот срок исключительно как на жесткий аудит сложной и исторически х*еново работающей термодинамической системы, которая пытается выжить в условиях тотальной войны на истощение.

Снос токсичной прошивки. Первое и главное — пересборка управляющего ядра. Офис президента перестает быть генератором кулуарной грызни и переходит в режим холодного аналитического хаба.

Буданов сносит старый интерфейс реактивной беготни за горящими дедлайнами.

Вместо этого ставится система, которая оценивает ресурсы и ищет логистические решения на послезавтра — ветераны, Африка, экономика, культура.

Тот же честный анонс инфернальной зимы и дефицита в энергосистеме — это подход полевого хирурга: он не обещает пациенту, что "всё будет хорошо", а прямо говорит, где именно будет больно, когда прийти на следующую перевязку и что быстро не будет.

Макроэкономика насилия и экспансия. Экономика больше не "то, что будет после войны" (12 лет позади, марафон продолжается). Буданов предлагает вшить ее в саму механику выживания.

Защита бизнеса и программа доступного жилья — это не социальные подачки, это голая логистика. Даже юнитам в игре нужна база. Люди же не вернутся в пустоту. Нет жилья — нет экономики, нет экономики — нет ресурса на войну. У нас слишком маленький пул людей, готовых строить тут будущее, чтобы государство могло ими разбрасываться.

Параллельно пошел жесткий сдвиг на внешнем треке. Африка из зоны точечных спецопераций и сафари на "Вагнер" превратилась в системную экспансию на Глобальный Юг. Мы заходим на территории, где небратья десятилетиями жрали ресурс. Итог — горят газовозы у берегов Ливии, там, где еще недавно вагнера штурмовали Триполи.

Переговорный трек с США и РФ обрел форму прагматичных торгов. Тему пленных Буданов жестко замкнул на себе, убрав межведомственные трения, и превратил в геополитический инструмент, подключив тяжеловесов вроде ОАЭ и США. 600+ человек дома (многие сидели с самого начала) — это сигнал системы, что Украина вытаскивает своих.

Обновление софта и физические якоря. Самое неочевидное для многих — работа с национальным кодом. Буданов перекраивает концепт отношения к ветеранам. Их перестают воспринимать как сломанный инвентарь, требующий жалости.

Вектор сменился: ветеран — это человек с уникальным навыком выживания в высококонкурентной, смертельной среде. Это готовая несущая конструкция для послевоенной архитектуры.

Сюда же ложится проект Национального пантеона и возврат праха исторических фигур на родину. Для обывателя это памятники, а для системы — физические якоря в бетоне. Защита исходного кода нации от энтропии и попыток врага стереть нашу базу данных (чем Москва занимается веками еще до падения УНР).

Церковь тоже встроили в процесс не как суррогатную декорацию с кадилом, а как рабочего партнера по гуманитарной логистике и работе с переселенцами и ветеранами.

Сухой остаток — Буданов действует не как политик, д*очащий на рейтинги, а как кризис-менеджер в условиях абсолютного пи**еца. Нравится это кому-то или нет, но у нас просто нет альтернативы. В этой матрице ты либо выстраиваешь жесткую вертикаль на результат, либо твой сервер ложат навсегда.

Пропустят через фильтрацию, и будешь в "чебурнете" радоваться показушному кварталу в Мариуполе, стоя в очереди за пайковой гречкой.

Для нас эта война — экзистенциальная. В системе координат РФ для нас места нет. Мы для них — "население присоединенных территорий", ошибка Ленина и обманутые русские.

Поэтому выбор бинарный.

Либо мы поддерживаем свой бизнес, ипотеку для своих, несущую конструкцию из ветеранов, бьем врага на Глобальном Юге и бетонируем свой национальный код.

Либо — жернова подвалов и страх отъехать на подвал из-за VPN в телефоне.

И судя по этим ста дням, новый админ системы эту бинарность хорошо видит и гребет в нужную сторону.

Источник: Facebook страница Кирилла Данильченко.