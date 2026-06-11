Майор ВСУ считает, что Украине нужно иметь четкую и понятную позицию и не идти как раньше по требованиям польской стороны

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом недавно присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" почетное наименование "имени героев УПА", что очень задело польское правительство и вызвало бурную реакцию со стороны президента Кароля Навроцкого.

Польско-украинские отношения носят нестабильный характер и постоянно колеблются от сближения к политическим скандалам и ухудшения дипломатического диалога между двумя государствами. Критическими точками выступают в большинстве случаев одни и те же темы. Основными категориями являются: Мемориализация и признание воинов УПА, украинская эмиграция и украинский крупный капитал на польском и общеевропейском рынке. Все эти катализаторы связаны между собой, однако, если вопрос эмиграции является реакцией на агрессию РФ, а экономические противоречия связывают с отсутствием паритета украинскому капиталу с польской стороны, что показывает проблему его слабости, которую они пытаются решить посредством государственного регулирования и лоббирования интересов своего капитала внутри властных кругов Польши. Вопрос УПА и его статуса в Украине является более глубинной темой, которая выступает именно инструментом спекуляций со стороны поляков и имеет гораздо более глубокий историко-политический контекст для обеих сторон, чем любая другая тема.

Контекст для украинской стороны:

Признание чина воинов УПА является вопросом государственного масштаба, поскольку несет в себе большую часть национальной памяти об освободительной борьбе за независимость, что является критическим для Украины во времена, когда пытаются нас лишить этой независимости и осквернить историю.

Отсутствие позиции жертвы и реваншистского контекста в вопросе отношений с поляками связанных событиями времен Второй мировой войны и периода 1950-х после нее является сознательной позицией украинской власти, которая прослеживается на протяжении всей современной истории Украины.

Не до конца сильная и четкая позиция по отношению к воинам УПА в прошлые годы привела к формированию Польшей образа односторонности конфликта, что является ошибочным мнением и искусственным нарративом, который активно использовался поляками во время закрытия электорального круга или для манипулирования отношениями с Украиной в тех или иных ситуациях.

Польский контекст:

Трагизация вопроса отношений Украины и Польши, связанных с темой УПА для манипуляций на высшем политическом уровне.

Удобная позиция для непризнания своей причастности к трагедиям отношений украинско-польского народа в 40-50-е годы 20 века.

Создание видимости фиктивного контроля и частичное перенятие "Израильского опыта деморализации" трагедий с его унижением и переносом на непохожую украинско-польскую ситуацию для показания влияния, это как "козырь в рукаве манипуляций поляков".

Учитывая ошибки прошлого и современную ситуацию в Украине, нужно иметь четкую и понятную позицию по этому поводу и не идти как раньше по требованиям польской стороны. Безусловно, надо учитывать, что такая устойчивая позиция принесет негативный результат на украинско-польские отношения, однако стоит вопрос — а что важнее: внутренний имидж и признание чина воинов боровшихся за независимость своего государства и идентичность своей нации или сохранение "теплых" отношений с соседом. И во избежание таких ситуаций в будущем необходимо развеять нарратив односторонности проблемы польско-украинских отношений и продолжать дальше показывать важность истории Украины в ее существовании, как на внутренней, так и внешней арене.