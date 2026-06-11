Попробуйте произнести с первого раза: как звучит самое длинное слово в украинском языке

Его официально занесли в Книгу рекордов Украины, но в повседневной жизни оно почти не используются.

Украинский язык богат не только красивыми изречениями и благозвучием, но и настоящими языковыми феноменами. Одним из них является слово, состоящее из 31 буквы и официально зафиксированное в Книге рекордов Украины как самое длинное. "Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, расскажет о нем подробнее.

Самое длинное украинское слово является прилагательным и происходит от сложного медицинского термина "рентгеноэлектрокардиография". Речь идет о методе исследования работы сердца, который сочетает рентгенологические и электрокардиографические способы диагностики.

Фактически слово " рентгеноэлектрокардиографическое " означает "тот, что касается рентгеноэлектрокардиографии". Из-за узкой специализации его можно встретить преимущественно в медицинской литературе, научных работах или профессиональной документации.

Интересно, что это слово образовалось путем сочетания нескольких основ. В него входят элементы "рентгено-", "электро-", "кардио-" и "графический". Именно поэтому оно получилось столь длинным.

Впрочем, языковеды отмечают, что рекордсменом это слово только среди общепризнанных и зафиксированных в словарях форм. Теоретически в украинском языке можно создавать более длинные слова благодаря сложным научным терминам и сочетанию нескольких основ.

Например, в химии, медицине и технике нередко встречаются очень длинные названия веществ, процессов или приборов. Однако большинство из них имеют узкоспециальное значение и редко попадают в общее языковое употребление.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, чем отличаются слова "воєнний" и "військовий" в украинском языке, и как правильно их употреблять.