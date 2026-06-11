Бананы будут оставаться свежими до двух недель: эксперты назвали простое место на кухне

Бананы остаются одним из самых популярных фруктов в рационе, однако входят в число продуктов, которые чаще всего портятся дома.

Уже через несколько дней после покупки они начинают темнеть, из-за чего многие вынуждены их выбрасывать. Впрочем, специалисты отмечают: существует простой способ существенно продлить срок их хранения до двух недель. И начинается он еще в магазине. Об этом говорится на портале "express".

Эксперты советуют выбирать бананы на вес и избегать условий, ускоряющих созревание. Основная причина быстрой порчи – выделение этилена, природного газа, который ускоряет процесс созревания фруктов. Особенно активно он выделяется из стебла, поэтому именно эта часть играет ключевую роль в сохранении свежести.

Еще одна распространенная ошибка – хранение бананов в полиэтиленовых пакетах или во фруктовых мисках рядом с другими плодами. В замкнутой среде этилен скапливается, из-за чего бананы быстрее покрываются черными пятнами.

Специалисты по пищевой безопасности советуют избегать также теплых мест на кухне – в частности, рядом с плитой или духовкой. Повышенная температура ускоряет процесс созревания.

Чтобы замедлить порчу, эксперты рекомендуют отделять бананы от гроздья. Это позволяет снизить влияние этилена и дольше сохранить естественную свежесть фруктов. Дополнительно советуют обертывать стебли пищевой пленкой, что снижает распространение газа между плодами. В некоторых случаях полезным может быть и подвесное хранение – так называемые банановые держатели обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха вокруг фруктов.

Еще один способ – хранение в холодильнике после достижения пиковой спелости. Хотя кожура при этом может темнеть, мякоть остается свежей значительно длиннее.

По словам экспертов, при правильных условиях бананы могут оставаться пригодными к употреблению до двух недель. При этом даже перезрелые плоды не обязательно выбрасывать – они остаются безопасными и идеально подходят для выпечки или смузи.