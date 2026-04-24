Фото Буданова с принцом Гарри от Яна Доброносова стало мемом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Серьёзный кадр с мероприятия неожиданно стал вирусным
Фотография главы Офиса президента Кирилла Буданов рядом с британским принцем Гарри на Киевском форуме безопасности облетела социальные сети. Пользователи начали активно придумывать подписи и создавать мемы.
Снимок был сделан корреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым 23 апреля на ежегодном форуме. Позже он стал популярным в соцсети Threads.
"Девушки: *не могут найти себе подружку*
Тем временем типичная мужская компашка", — забавно подписал фото автор поста.
На этой фотографии — участники официального международного мероприятия:
- Джузеппе Каво Драгоне — адмирал, глава Военного комитета НАТО адмиралом (слева)
- Анджей Дуда — бывший президент Польши (слева от Буданова на фото)
- Кирилл Буданов — глава Офиса президента Украины
- Принц Гарри — британский принц, герцог Сассекский (справа от Буданова)
- Арсений Яценюк — бывший премьер-министр (справа на фото)
Пост с фотографией набрал более 23 тысяч просмотров на момент публикации этого материала, а также более тысячи лайков.
В то же время под постом появились забавные комментарии:
- "Типичный анекдот про купе"
- "Топовая мужская компания. Есть выбор"
- "Найди на фото украинца"
Отметим, что принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом 23 апреля, чтобы принять участие в 18-м Киевском форуме безопасности. Тема мероприятия в этом году: "Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?".
Кроме того, британский гость не просто присутствовал, но и был одним из спикеров Киевского форума безопасности. В ходе этой встречи он пообщался, как с украинскими политиками и бизнесменами, так и с ветеранами.
Также на форуме присутствовали экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, бизнесмен Виктор Пинчук, а также известный медийный ветеран Александр Терен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, Кирилл Буданов и американский лидер Дональд Трамп обменялись рукопожатием и это фото стало мемом в соцсетях.