Фото Буданова с принцом Гарри от Яна Доброносова стало мемом

Серьёзный кадр с мероприятия неожиданно стал вирусным

Фотография главы Офиса президента Кирилла Буданов рядом с британским принцем Гарри на Киевском форуме безопасности облетела социальные сети. Пользователи начали активно придумывать подписи и создавать мемы.

Снимок был сделан корреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым 23 апреля на ежегодном форуме. Позже он стал популярным в соцсети Threads.

"Девушки: *не могут найти себе подружку*

Тем временем типичная мужская компашка", — забавно подписал фото автор поста.

Драгоне, Дуда, Буданов, Принц Гарри, Яценюк на форуме в Киеве. Пост в Threads, фото: Ян Доброносов "Телеграф"

На этой фотографии — участники официального международного мероприятия:

Джузеппе Каво Драгоне — адмирал, глава Военного комитета НАТО адмиралом (слева)

Анджей Дуда — бывший президент Польши (слева от Буданова на фото)

Кирилл Буданов — глава Офиса президента Украины

Принц Гарри — британский принц, герцог Сассекский (справа от Буданова)

Арсений Яценюк — бывший премьер-министр (справа на фото)

Пост с фотографией набрал более 23 тысяч просмотров на момент публикации этого материала, а также более тысячи лайков.

В то же время под постом появились забавные комментарии:

"Типичный анекдот про купе"

"Топовая мужская компания. Есть выбор"

"Найди на фото украинца"

Отметим, что принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом 23 апреля, чтобы принять участие в 18-м Киевском форуме безопасности. Тема мероприятия в этом году: "Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?".

Кроме того, британский гость не просто присутствовал, но и был одним из спикеров Киевского форума безопасности. В ходе этой встречи он пообщался, как с украинскими политиками и бизнесменами, так и с ветеранами.

Также на форуме присутствовали экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, бизнесмен Виктор Пинчук, а также известный медийный ветеран Александр Терен.

