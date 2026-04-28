Потепление на подходе? Когда в Днепре может подняться температура до +22 °C и не испортят ли планы дожди

Городу пока рано прятать зонтики

В начале мая в Днепре сохранится переменная и мокрая погода, а с середины недели возможно постепенное потепление.

Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2. Согласно расчетам метеорологов, несмотря на потепление, в городе будут идти осадки.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

В понедельник, 4 мая, прогнозируют +17 °C днем и +8 °C ночью, местами возможен небольшой дождь. На следующий день, 5 мая, температура немного повысится до +18 °C, но небо будет преимущественно облачным. Наиболее нестабильной будет среда, 6 мая: воздух прогреется до +21 °C, однако ожидается дождь с высокой вероятностью осадков до 70%.

Погодные условия почти не изменятся и в середине недели. В четверг, 7 мая, столбики термометров поднимутся до +22 °C, хотя еще возможны кратковременные осадки. В пятницу, 8 мая, состоится незначительное похолодание до +17 °C, но дожди станут слабее.

В выходные синоптики прогнозируют более комфортную погоду. В субботу, 9 мая, ожидается до +19 °C и переменная облачность, а в воскресенье, 10 мая, — до +20 °C с преимущественно солнечной погодой и минимальной вероятностью осадков.

Прогноз погоды в Одессе на начале мая. Фото: сгенерированное искусственным интеллектом

Прогноз от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, в Днепре в начале мая ожидается кратковременное потепление, которое задержится ненадолго. Вместе с тем, прогнозируются дожди.

В понедельник температура будет от +8 до +16 °C, прогнозируется небольшая облачность. Во вторник, 5 мая, станет теплее до +11…+18 °C, однако вместе с повышением температуры придут ночные дожди. В среду воздух остынет до +11…+16 °C, будут сохраняться периодические дожди. Самым прохладным днем станет четверг, 7 мая: температура снизится до +10…+14 °C, ожидаются мелкие осадки, как днем, так и ночью.

Солнца в Днепре на следующей неделе будет мало. Фото: Укргидрометцентр

Таким образом, хотя прогноз синоптиков охватывает период только до 7 мая и предсказывает кратковременное потепление во вторник, стабильного повышения температуры в Днепре пока не ожидается. По отдельным моделям, в частности WeatherNext 2, в четверг воздух мог бы прогреться до +22 °C, однако другой прогноз этого не подтверждает.

