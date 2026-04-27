Одессе готовиться к солнечным и теплым дням? Когда будет до +18

Одесса на пороге майского потепления

Погода в Одессе с 4 по 10 мая 2026 года будет постепенно улучшаться. В начале недели ожидается облачность и местами дожди, а ближе к выходным постепенное прояснение и повышение температуры до +16…18 градусов.

Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2. Согласно расчетам метеорологов, осадки будут идти вероятно только в среду, 6 апреля.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

В понедельник, 4 мая, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около +14 °C днем и +8 °C ночью, вероятность осадков — до 25%. Во вторник, 5 мая, сохранится преимущественно облачная погода: +14 °C днем и до +12 °C ночью. Днем осадки маловероятны (10%), однако в ночные часы их вероятность возрастет до 25%.

Уже на следующий день, 6 мая, прогнозируется небольшой дождь. Температура составит около +15 °C днем и +12 °C ночью, вероятность осадков — 25%. В четверг, 7 мая, ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков: +15 °C днем и +12 °C ночью, вероятность дождя — около 10%.

Начиная с пятницы, 8 мая, погодные условия будут постепенно улучшаться. Ожидается преимущественно солнечная погода с температурой до +16 °C днем и +11 °C ночью, осадки маловероятны (5%). В субботу, 9 мая, будет ясно без осадков до +17 °C, в воскресенье, 10 мая, малооблачно до +18 °C, осадки маловероятны (5%).

В целом, в течение недели ожидается постепенное улучшение погодных условий и повышение температуры воздуха.

Что прогнозируют в Укргидрометцентре

По данным Укргидрометцентра, с 4 мая в городе ожидается преимущественно небольшая облачность. Температура воздуха не опустится ниже +13 °C, а в среду прогнозируются дожди. Синоптики представили прогноз только до 6 мая, однако существует вероятность постепенного повышения температуры.

