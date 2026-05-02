Банк может оформить кредит на пенсионера без согласия. Как избежать большой беды

Защитить счет не сложно

Многие пенсионеры, получающие выплаты на карту, даже не догадываются, что работники финансового учреждения могут их фактически обокрасть. Так, в Ивано-Франковской области одна из работниц банка оформляла кредиты на пожилых людей без их согласия.

На канале "Честный Информер" уже рассказали, как уберечься от подобной ситуации. Заметим, что резонансная ситуация с кредитами на пенсионеров произошла в Заболотове.

Там не просто работница банка, а заместитель директора отделения, человек на руководящей должности, оформляла кредиты на пенсионеров. То есть, к ней приходили люди, чтобы открыть счет или снять средства, а она использовала их счета для своей выгоды — оформляла кредит, снимала средства и клала себе в карман. Таким образом, горе-работница банка заработала более 130 тысяч грн.

Полиция задержала ее. Женщине объявили подозрение и заключили под стражу. Однако это не меняет того, что пенсионеры должны решать ситуацию с кредитами.

Как уберечь пенсионера от беды с кредитами

Регулярно проверяйте банковские счета. Заходите в приложение и смотрите не только наличие карточек, но и операции по ним.

Если вы заметили новый счет или кредит, звоните на горячую линию. Обращаться следует именно на горячую линию, а не в отделение банка.

Настройте получение сообщений на телефон о любых операциях с картой. Это позволит заметить, когда списываются деньги и отслеживать операции.

Если подозреваете, что на вас открыли счет без вашего ведома, обратитесь в НБУ и в киберполицию.

