Система балов и "элита" первой: ИИ предложил новые модели мобилизации

Часть из идей может изменить сам принцип призыва

Вопросы справедливой мобилизации, отсрочок и бронирования можно решить творчески, считает искусственный интеллект. Сейчас Украина идет по консервативному пути — имеет четкие возрастные критерии, а службу пытается сделать более привлекательной благодаря материальным вознаграждениям и льготам.

Однако есть и интересные концепции, в том числе проведение призывных лотерей по дате рождения, вроде США в разных войнах. "Телеграф" спросил у искусственного интеллекта ChatGPT, Gemini и Claude, какие еще могут быть варианты.

В основном модели искусственного интеллекта предлагали варианты с привлечением добровольцев и типами бронирования, которые сейчас использует Украина. Однако было и несколько более интересных концепций.

В частности, ChatGPT предложил введение рейтинговой системы с баллами. По его идее, каждому должны насчитать баллы по разным критериям, среди которых возраст, состояние здоровья, опыт, семейное положение, дефицитность профессии и т.д. Призывают тех, кто будет набирать определенный порог.

Claude также предлагал подобную систему, однако предлагал учесть социальный контекст. "Мобилизационный приоритет зависит от "долга перед обществом": те, у кого нет иждивенцев, не являются критическим специалистом, не волонтерят и т.д. — идут первыми", — говорится в ответе.

Отдельно этот ИИ предлагает использовать альтернативную гражданскую службу как равноценную опцию. В частности, работать в оборонной промышленности, медицине или обеспечении инфраструктуры.

Gemini предложил варианты, которые не использовались в Украине, но потенциально могли бы быть применены. Один из них – территориальная самоорганизация, когда выбор категорий для службы делает громада, а не государство. Именно ОТГ решают, как выполнить полученную квоту — направлять на службу безработных, или привлекать льготами.

Нетривиальные предложения ИИ по мобилизации

Другой способ – контрактная замена, которая также применялась в США. Если человека мобилизуют, он может подготовить и экипировать двух добровольцев-профессионалов вместо себя. ИИ предлагает, что это могут быть иностранные легионеры.

Третий интересный способ, названный Gemini, основывается на принципе "noblesse oblige" — происхождение обязывает. Если человек занимает государственную должность, имеет спецразрешения или налоговые льготы – должен служить в первых рядах. По замыслу ИИ, "элита и чиновники идут первыми".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 мая в Украине изменился процесс получения отсрочки — в ТЦК теперь ходить не нужно. Однако, по мнению экспертов, если война в Украине затянется и ситуация на фронте усложнится, они могут снизить мобилизационный возраст или начать мобилизацию женщин.