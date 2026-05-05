Теплая погода все? Стало известно, когда в Киеве может ухудшиться погода

Зонтики нужно держать при себе

Киевлян ожидает настоящая синоптическая "качалка" в мае 2026 года. После тепла столицу может покрыть резкое похолодание с затяжными дождями.

Согласно данным прогностической модели Google DeepMind WeatherNext 2, уже с 12 мая погода покажет свой "колючий" характер. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Первая декада мая начнется с приятного сюрприза. Уже 6–7 мая киевляне смогут почувствовать дыхание настоящим летом. Столбики термометров поднимутся до отметки +29…+30°C.

Когда ждать самых холодных дней

Радость от тепла будет непродолжительной. По данным прогноза, с 10 мая начнется постепенное падение температуры. Самым трудным периодом станет середина месяца.

Именно 12 и 13 мая станут самыми холодными днями этого этапа. Дневной максимум не превысит +17…+18°C, а ночью температура упадет до +8°C. После тридцатиградусной жары это будет ощущаться как существенное похолодание, поэтому легкие куртки еще понадобятся.

Ливни и грозы — к чему готовиться

Кроме понижения температуры, вторая декада принесет дожди. Самые интенсивные ливни прогнозируются на 14 и 15 мая. В этот период дневная температура будет колебаться в пределах +18…+20°C.

Когда вернется лето и жара

Для тех, кто не любит холод, есть хорошие новости. Третья декада мая (после 21 числа) вернет стабильное тепло. Температура будет уверенно держаться на уровне +22…+25°C, а завершится месяц солнечной погодой с температурой до +28°C.

Что прогнозируют синоптики Укргидрометцентра

Укргидрометцентр прогнозирует пик тепла на 6 мая, когда столбики термометров поднимутся до +28°C при ночных +14°C. Однако уже с 8 мая начнется постепенное понижение температуры до +20°C, а самым холодным днем недели станет воскресенье с показателем только +16°C и дождем. Начало следующей недели, 11 мая, также останется прохладным с дневными +17°C, но со вторника ожидается стремительное возвращение летнего тепла. В частности, 13 мая воздух снова прогреется до комфортных +25°C, что ознаменует завершение кратковременного периода непогоды в столице.

