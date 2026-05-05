Укр

Теплая погода все? Стало известно, когда в Киеве может ухудшиться погода

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Температура воздуха резко снизится
Температура воздуха резко снизится. Фото Коллаж "Телеграф"

Зонтики нужно держать при себе

Киевлян ожидает настоящая синоптическая "качалка" в мае 2026 года. После тепла столицу может покрыть резкое похолодание с затяжными дождями.

Согласно данным прогностической модели Google DeepMind WeatherNext 2, уже с 12 мая погода покажет свой "колючий" характер. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Первая декада мая начнется с приятного сюрприза. Уже 6–7 мая киевляне смогут почувствовать дыхание настоящим летом. Столбики термометров поднимутся до отметки +29…+30°C.

Когда ждать самых холодных дней

Радость от тепла будет непродолжительной. По данным прогноза, с 10 мая начнется постепенное падение температуры. Самым трудным периодом станет середина месяца.

Именно 12 и 13 мая станут самыми холодными днями этого этапа. Дневной максимум не превысит +17…+18°C, а ночью температура упадет до +8°C. После тридцатиградусной жары это будет ощущаться как существенное похолодание, поэтому легкие куртки еще понадобятся.

Ливни и грозы — к чему готовиться

Кроме понижения температуры, вторая декада принесет дожди. Самые интенсивные ливни прогнозируются на 14 и 15 мая. В этот период дневная температура будет колебаться в пределах +18…+20°C.

Когда вернется лето и жара

Для тех, кто не любит холод, есть хорошие новости. Третья декада мая (после 21 числа) вернет стабильное тепло. Температура будет уверенно держаться на уровне +22…+25°C, а завершится месяц солнечной погодой с температурой до +28°C.

Что прогнозируют синоптики Укргидрометцентра

Укргидрометцентр прогнозирует пик тепла на 6 мая, когда столбики термометров поднимутся до +28°C при ночных +14°C. Однако уже с 8 мая начнется постепенное понижение температуры до +20°C, а самым холодным днем недели станет воскресенье с показателем только +16°C и дождем. Начало следующей недели, 11 мая, также останется прохладным с дневными +17°C, но со вторника ожидается стремительное возвращение летнего тепла. В частности, 13 мая воздух снова прогреется до комфортных +25°C, что ознаменует завершение кратковременного периода непогоды в столице.

Ранее "Телеграф" писал, когда потепление может раскалить Киев до +30.

Теги:
#Киев #Погода #Прогноз