Спека відступає? Стало відомо, коли у Харкові може погіршитися погода

Температура повітря може суттєво впасти

У Харкові після періоду аномального травневого тепла може бути похолодання. Місто ймовірніше заливатиме опадами.

Про це свідчать дані прогнозування Google DeepMind WeatherNext 2. "Телеграф" детальніше розповість про погоду у Харкові.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Уже в другій декаді травня, як пише прогностична модель, мешканцям міста доведеться забути про легкий одяг. Після того як у перші дні місяця стовпчики термометрів підніматимуться до +22…+25°C, погода готує неприємний сюрприз.

Погода у Харкові. Прогноз і фото - ШІ.

Коли у Харкові чекати на негоду

Перша хвиля опадів накриє місто вже 11–12 травня. Очікуються помірні дощі, які місцями супроводжуватимуться локальними грозами. Проте найскладнішою синоптична ситуація буде в середині місяця.

Через проходження активного холодного фронту з північного заходу, період з 14 по 15 травня стане піком негоди. У ці дні прогнозуються найбільш інтенсивні зливи, які синоптики називають "холодним душем" для регіону. Ще одна хвиля опадів можлива ближче до 18–19 травня.

Температурні гойдалки

Похолодання буде відчутним і різким. Якщо на початку другої декади температура ще триматиметься на рівні +15…+18°C, то вже в середині тижня відбудеться стрімке падіння.

Найхолоднішими днями стануть 14–17 травня, коли денна температура повітря не перевищить +14…+16°C, а в нічний час стовпчики термометрів опустяться до +8…+11°C, що додасть дискомфорту через високу вологість.

Прогноз Укргідрометцентру для Харкова

Водночас фахівці Укргідрометцентру дають кардинально інший прогноз, запевняючи, що погода в Харкові буде максимально наближеною до літньої. Замість обвалу холоду синоптики очікують стабільне сонячне небо та відсутність суттєвих опадів найближчими днями. Денні показники термометрів упевнено триматимуться в межах +24…+26°C.

