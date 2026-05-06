Похолодание до +11 и затяжные ливни? В Днепре может резко ухудшиться погода

Зонтики и теплые вещи лишними в эти дни не будут

Майское тепло в Днепре окажется непродолжительным. Через несколько дней город накроет холодный атмосферный фронт с грозовыми дождями.

Согласно прогнозу технологии Google DeepMind WeatherNext 2, жителям города следует приготовиться к температурным качелям. Если начало недели еще позволит насладиться солнечной погодой, то вторая половина декады заставит снова получить теплые вещи.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Когда ждать пик тепла

В ближайшие дни, 6 и 7 мая, станут самыми теплыми в текущем прогнозе. Столбики термометров в дневные часы уверенно поднимутся до отметок +25…+26°C.

Холодный фронт и осадки вернутся, когда нужно быть готовым.

Слом в погоде начнется уже с 8 мая. Основное похолодание придется на период до 12 мая.

Самые холодные дни: В субботу, 9 мая , ожидается резкое понижение дневной температуры до +11°C . В период с 8 по 10 мая ночи будут по-настоящему холодными – температура упадет до +6…+9°C .

В субботу, , ожидается резкое понижение дневной температуры до . В период с ночи будут по-настоящему холодными – температура упадет до . Дожди и грозы: Первые осадки накроют Днепр 9 мая. Вторая волна затяжных дождей прогнозируется на 11 – 13 мая, когда небо будет преимущественно пасмурным.

Погода в Днепре. Фото — ШИ

Когда вернется теплая погода

Стабилизируется погода после 15 мая. Температура постепенно вернется в приемлемые для мая +20…+22°C. В этот период возможны лишь кратковременные осадки, а солнце будет чаще появляться из-за облаков.

Прогноз Укргидрометцентра

В то же время синоптики Укргидрометцентра дают более оптимистичный прогноз, не предполагая существенного похолодания в ближайшую неделю. По их данным, дневная температура в Днепре будет стабильно держаться в пределах +20…+24°C, а ночью воздух будет прогреваться до комфортных +12…+16°C. Осадки будут лишь символическими и кратковременными, в частности, небольшие дожди возможны только со среды, 13 мая.

