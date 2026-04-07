Несколько раз меняла имя. Какое название и вид были у главной площади Днепра

Когда-то на этом месте протекала река Половица

Главная площадь города Днепр называется Площадь Героев Майдана. Она получила ее относительно недавно, в 2014 году.

"Телеграф" рассказывает, какие названия имела центральная площадь города Днепр. Она расположена на проспекте Дмитрия Яворницкого.

На генеральном плане Екатеринослава (такое название город Днепр носил до 1926 года) 1817 года была предусмотрена главная площадь города. До 1855 года площадь называлась Привозной. После постройки Троицкого собора название сменили на Троицкая.

Коммунисты сменили название главной площади Днепра в честь своего вождя — Владимира Ленина. 22 февраля 2014 года Днепровский городской совет переименовал площадь Ленина в честь героев Евромайдана. Окончательно решение вступило в силу 25 мая 2014 года.

Центральная площадь Днепра — история

За время своего существования ее облик менялся несколько раз. Такова, как сейчас, площадь Героев Майдана стала около 70 лет назад, пишет "Наше місто".

На момент строительства города на месте площади была казацкая слобода Половица. В ходе застройки она была снесена.

Современный вид площади

Создание площади было в планах, но реализовать замысел в полноте не удалось. В 1817 г. вместо нее появился рынок с торговыми рядами. По центру города тогда протекала река Половица, ее русло приходилось именно на то место, где раньше стоял памятник Ленину. Сейчас она "закрыта" в коллекторе под землей.

Памятник Ленину на главной площади Днепра

После второй мировой войны на месте рынка решили сделать площадь. Вместо магазинов построили огромное здание, а в центре нового пространства поставили памятник Ленину.

