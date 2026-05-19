Единственное "доказательство" по делу Юлии Тимошенко – сфальсифицировано, говорят эксперты

Единственное "доказательство" по делу Юлии Тимошенко – аудиозапись разговора с депутатом Копытиным – сфальсифицирована и недостоверна. К такому выводу независимо друг от друга пришли известный британский эксперт, аналитик Института судебных экспертиз и даже следователь судья Высшего антикоррупционного суда.

Признанный специалист по цифровой криминалистике, последние 20 лет сотрудничающий с правоохранительными структурами Великобритании, Джозеф Нагди, проанализировав аудиофайл НАБУ против Тимошенко, однозначно констатировал – запись испытывала вмешательство. Он содержит следы монтажа и подделки.

К такому же выводу об искажении аудиозаписи пришли и эксперты Харьковского института судебных экспертиз им. проф. М.С. Бокариуса, которые производили оценку аудиофайла по заказу Национального антикоррупционного бюро Украины.

В своем заключении государственное учреждение официально указало, что в переданном для анализа аудиофайле содержались следы редактирования программой Adobe Audition, предназначенной для монтажа и обработки голоса.

И, наконец, следователь судья Высшего антикоррупционного суда Алексей Кравчук во время обжалования стороной защиты Юлии Тимошенко сообщения о подозрении официально отказался рассматривать аудиозапись как доказательство, констатировав его недостоверность.

Апелляционная инстанция ВАКС такую оценку следователя судьи не отрицала.

Напомним, что смонтированность записи подтвердили несколько независимых иностранных экспертиз.

О фальсификации фактически единственного доказательства и политической мотивированности дела в целом публично заявляют также многие зарубежные политики, в частности, из Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента.