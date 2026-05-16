Не всегда была OLX. Какое название раньше носила популярная платформа объявлений

Сервис OLX раньше имел другое название. Свое нынешнее имя крупнейшая в Украине платформа онлайн-объявлений для покупки, продажи, обмена товаров и услуг, а также поиска работы, приобрела в 2014 году.

Кто основал OLX

OLX как бренд родился в 2006 году. Два предпринимателя – Фабрис Гринда и Алек Оксенфорд создали платформу для онлайн-обмена товарами, говорится на сайте "Википедия".

Название OLX происходит от "Online eXchange" ("Онлайн Обмен"). Она передает назначение платформы – простой, доступный способ покупать, продавать или обмениваться вещами без лишних посредников. Платформа OLX Group начинала работу с Индии, постепенно расширяя присутствие на рынках Африки, Южной Америки и Восточной Европы.

Как OLX в Украине назывался раньше

Тем временем в Украине с того же 2006 года работала платформа Slando.ua. Она быстро стала популярной и завоевала лидирующие позиции в своей нише. В 2012 году Slando приобрел Naspers, владелец OLX за значительную сумму, которая оценивается в десятки миллионов долларов.

Однако Slando продолжал работать под старым названием до 2014 года. Когда интеграция была завершена, сайт Slando.ua автоматически перенаправлял пользователей на OLX.ua, сохраняя объявления и аккаунты. В первые годы после ребрендинга трафик OLX.ua вырос на 30% благодаря глобальной рекламе и партнерствам с Facebook.

По данным официальных отчетов по состоянию на 2025 год, платформа насчитывала более 10 миллионов активных объявлений. На ней зарегистрировано не менее 1,5 миллиона продавцов.

Что изменилось после трансформации Slando в OLX

