Мигранты для Украины – необходимость, но… Либанова объяснила, почему наплыва из бедных стран не будет

Многое зависит не только от того, что можно предложить людям

В послевоенные годы для восстановления экономики Украине потребуется значительный трудовой ресурс, который частично должен быть заполнен мигрантами. Однако речь не о жителях более бедных стран, ведь такие люди часто переезжают в состоятельные государства.

Об этом рассказала в эфире общественного радио "ИМРАСТ" Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи. По ее словам, всегда есть наплыв мигрантов из стран с меньшим уровнем жизни и зарплаты в те, где эти условия лучше.

"После войны, когда заработает план Маршала. Да, он существует, и уже готов. Тогда начнется еще большее увеличение потребности в рабочей силе, чем сейчас. А где Украина будет брать эту рабочую силу?", — говорит эксперт.

По ее словам, пока однозначного ответа нет, но примерно понять ход событий можно. Украина некоторое время после войны будет оставаться достаточно бедной страной, то есть предложить такие же условия мигрантам, как в Германии или Нидерландах, не получится. Поэтому ожидать наплыва рабочей силы следует с востока, не с запада.

"Еще до "ковида" в Москве, да, знаю звучит не очень, проводили исследования по трудовой миграции. Если я правильно помню, то оценивали три группы — таджиков, узбеков и киргизов. Интересно, что более 90% этих мигрантов имели высшее образование и не абы какое: учителя, врачи, инженеры", — говорит Либанова.

То есть приезжали на заработки образованные люди. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что, если есть достойные условия жизни, зарплата, людям не очень важно, куда ехать работать. Кроме того, не следует забывать, что времена развития СССР в 30-х годах легли на плечи не советских инженеров, а тех, кто приезжал из-за границы. Были американские, европейские инженеры, которые создавали и восстанавливали.

"Я думаю, если у нас будут, я сейчас не о зарплате, не об уровне жизни, если у нас будут возможности для этих людей реализовать себя более эффективно и быстрее, чем на своей родине, они сюда приедут. Но здесь важно, что мы сможем им предложить", — резюмирует Либанова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько зарабатывают украинцы с дипломом самых популярных специальностей.