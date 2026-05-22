Річниця служби. "Пташка" з Азовсталі показала фото п'ятирічної давнини

25-річна дівчина емоційно звернулася до українців

Військова Катерина Поліщук з позивним "Пташка" поділилася зворушливим архівним фото на честь п'ятої річниці свого від'їзду на фронт.

Відома парамедик-доброволець, яка пройшла оборону Маріуполя та російський полон, опублікувала в Instagram селфі перед дзеркалом. На знімку вона позує у військовому камуфляжі, темній куртці та з великим тактичним рюкзаком за спиною.

Рівно пʼять років як ця дівчинка поїхала на війну. 19 травня 2021 року я рушила в дорогу. І залишилась до сьогодні. 21 травня почалась моя ротація і триває досі Катерина "Пташка" Поліщук

Вона додала, що зараз воювати стало набагато важче через суспільну байдужість, проте її віра залишається стійкою. "Стало набагато важче. Набагато. Я увійшла в війну, коли всі про неї вже забули і знову переживаю ті ж часи. Коли байдужіє нарід, а воїни втрачають надію і останні сили. Але віра стійка. Хай віра буде гранітом. Хай зросте завзяттям міць. Щоб сміло йшов я в бій, як ішли Герої за Тебе, Свята!", — доповнила Поліщук.

Також захисниця закликала підтримати донатами її підрозділ "Хижаки Висот".

Символ "Азовсталі" і боротьба з хейтом

Катерина стала всесвітньо відомою завдяки відео з підвалів оточеної "Азовсталі", де вона співала патріотичні пісні для підняття духу побратимів. Разом із іншими захисниками Маріуполя дівчина потрапила до російського полону, з якого її звільнили під час обміну у вересні 2022 року.

Після зростання публічності Пташка зіткнулася з критикою у соцмережах, де її найчастіше критикували за зайву вагу. Нещодавно військова відповіла хейтерам, опублікувавши відео з помітними результатами свого схуднення.