Громкая сенсация на ЧМ-2026: 40-летний вратарь выдал матч жизни (видео)

Африканская сборная дала бой Испании

В понедельник, 15 июня, на чемпионате мира по футболу-2026 произошла пока самая большая сенсация группового этапа. Главные фавориты турнира испанцы не смогли обыграть команду Кабо-Верде.

Что нужно знать

Испания не смогла выиграть стартовый матч

Действующий победитель Евро нанес 27 ударов, но забить не сумел

Вратарь Кабо-Верде Возинья играет во втором дивизионе Португалии

Встреча, проходившая на стадионе "Атланта" в одноименном американском городе, завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Главным героем матча стал 40-летний вратарь африканской страны Возинья, который справился с 7 ударами в створ своих ворот от чемпионов Европы. К слову, он выступает за "Шавиш" из Второй лиги Португалии, а его трансферная стоимость составляет 50 тысяч евро. После игры кипер на эмоциях прослезился и получил заслуженную награду "Лучший игрок матча". К слову, количество подписчиков Возиньи в Instagram после игры возросло с 50 тысяч до 1,6 млн.

40-year-old Vozinha heavily emotional after keeping a clean sheet against Spain 🥹



Imagine playing in Portugal’s second tier and keeping a clean sheet on your World Cup debut with a world-class performance like that 🤯



The craziest thing: Vozinha was not a professional… pic.twitter.com/fIbO7Hsb7D — 433 (@433) June 15, 2026

Видеообзор матча Испания — Кабо-Верде. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира.