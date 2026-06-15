Зеленский заманивает в ловушку? Могут ли Путина арестовать на саммите G7

Во Франции соберутся не только европейские лидеры

Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину встретиться на G7 осталось без ответа. Однако вероятность приезда кремлевского лидера вызывает вопрос: могут ли его арестовать во Франции, где будет проходить саммит.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Заметим, что саммит будет проходить во французском городе Эвьян-ле-Бен на берегу Женевского озера 15-17 июня.

Вечером 15 июня на мероприятие прибудет Владимир Зеленский, который предлагал Путину встретиться во Франции. Эта идея была обусловлена тем, что в одном месте одновременно будут присутствовать европейские лидеры и президент США Дональд Трамп. То есть, таким образом, все стороны могли бы поговорить о завершении войны в Украине.

Однако по состоянию на вечер 15 июня Кремль не ответил на предложение, а Путин, скорее всего, не собирается прилетать. Это может быть обусловлено тем, что президента России вполне могут арестовать согласно ордеру Международного криминального суда.

Ведь все семь стран-участниц клуба G7 (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония, а также Европейский Союз) являются государствами МКС. Они ратифицировали Римский устав и с 2023 г. имеют действующий международный ордер на арест Путина за незаконную депортацию украинских детей.

Отметим, что устав обязывает страну арестовать российского президента и передать подозреваемого в суд в Гааге. Иммунитет глав государств здесь не действует. Кроме того, арестовать Путина могут прямо в аэропорту, как только он ступит на территории того или иного государства.

Однако есть нюанс, во время визита Путина на Аляску США не арестовали его, хотя являются страной-участницей "Большой семерки" и подчиняются Римскому уставу.

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