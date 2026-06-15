"Могут только разрушать". Как митрополит Павел отреагировал на удар по Лавре (видео)

Больше всего пострадал Успенский собор

Наместник Киево-Печерской Лавры, бывший настоятель от УПЦ МП, митрополит Павел (Петр Лебедь) прокомментировал удар России по Киево-Печерской Лавре. По его словам, Успенский собор не раз разрушали во время войн, и снова эта судьба постигла его.

Как отметил митрополит Павел в обращении, которое есть в распоряжении "Телеграфа", Киево-Печерская Лавра страдает вместе с украинским народом. И эта атака, как и война, коснулась каждого гражданина.

"Война — это страх, который не выбирает ни национальные святыни, ни исторические, ни языковые барьеры. Она уничтожает все на своем пути, она несет только боль и страдания", - подчеркнул наместник Лавры.

Последствия удара по Киево-Печерской Лавре. Фото: Марьян Кушнир

Последствия удара по Киево-Печерской Лавре. Фото: Ян Доброносов

Он добавил, что Киево-Печерская Лавра закрылась, но вера не покинет людей независимо от того, есть ли храма, работает он или он разрушен. Пока точные убытки от российской атаки неизвестны.

"Когда-то мне сказали такие слова: "Будешь всю жизнь строиться и на руинах умрешь". Это больно, потому что и здоровье не то, и время не то. И когда смотришь, как разрушают святыни нашей Украины, святыни нашей церкви, под эгидой лукавых людей, у которых умрет слава шума", — говорит священник.

Митрополит Павел добавил, что россияне — это люди, которые ничего так не умеют как разрушать, ведь 15 июня они атаковали один из самых священных храмов Украины и символ христианства.

Последствия удара по Киево-Печерской Лавре. Фото: Марьян Кушнир

Напомним, что во время российской атаки 15 июня было зафиксировано два попадания на территории Киево-Печерской Лавры. В результате одного из них загорелась крыша Успенского собора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в России оправдались из-за удара по Лавре и почему обвинили во всем США.