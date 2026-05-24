Многие не пользуются этой стороной терки, а она самая полезная

Она выглядит опасно, но экономит кучу времени на кухне

Четырёхсторонняя тёрка есть на многих кухнях, но одну её сторону большинство людей почти не использует. Речь идёт о поверхности с мелкими острыми шипами, которую часто считают неудобной и даже опасной из-за риска порезов и сложности в мытье.

Несмотря на это, именно эта "страшная" сторона имеет очень полезную функцию. Она не просто натирает продукты, а измельчает их до максимально мелкой, почти пастообразной текстуры, которую сложно получить другими способами, как показали в видео на аккаунте "Delish" в TikTok.

Для чего ее используют

Повара объясняют, что ее можно использовать для разных задач. Например, твердый сыр вроде пармезана превращается в очень мелкую крошку. Чеснок, имбирь или лук – в нежную пасту, которая идеально подходит для соусов. Эта сторона подходит для натирания цитрусовой цедры, мускатного ореха и даже шоколада для десертов.

Кроме того, ее часто используют для приготовления панировки из старого хлеба или мелкого измельчения специй. В обиходе она также может пригодиться для натирания твердого мыла.

Несмотря на свой необычный вид, эта часть терки оказывается одним из самых универсальных кухонных инструментов, значительно упрощающих приготовление многих блюд.

