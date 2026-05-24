Багато хто не користується цією стороною терки, а вона найкорисніша

Вона виглядає небезпечно, але економить купу часу на кухні

Чотиристороння терка є на багатьох кухнях, але одну її сторону більшість людей майже не використовує. Мова про поверхню з дрібними гострими шипами, яку часто вважають незручною та навіть небезпечною через ризик порізів і складність у митті.

Попри це, саме ця "страшна" сторона має дуже корисну функцію. Вона не просто натирає продукти, а подрібнює їх до максимально дрібної, майже пастоподібної текстури, яку складно отримати іншими способами, як показали у відео на акаунті "Delish" у ТікТок.

Для чого її використовують

Кухарі пояснюють, що її можна використовувати для різних завдань. Наприклад, твердий сир на кшталт пармезану перетворюється на дуже дрібну крихту. Часник, імбир або цибуля — у ніжну пасту, яка ідеально підходить для соусів. Також ця сторона підходить для натирання цитрусової цедри, мускатного горіха та навіть шоколаду для десертів.

Крім того, її часто використовують для приготування панірування зі старого хліба або дрібного подрібнення спецій. У побуті вона також може стати в пригоді для натирання твердого мила.

Попри свій незвичний вигляд, ця частина терки виявляється одним із найуніверсальніших кухонних інструментів, який значно спрощує приготування багатьох страв.

