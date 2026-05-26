Почему кассиры в "АТБ" всегда знают сорт фруктов и овощей с первого взгляда – это не интуиция

Об этих обязанностях прописано в протоколе кассиров

Многие покупатели даже не подозревают, что за привычным вопросом "какое это яблоко?" в магазине стоит четкая система работы кассиров.

В сети "АТБ" рассказали, как работники быстро ориентируются в разных сортах фруктов и о том, что это для них является обязательной частью работы.

По словам сотрудников "АТБ", если взять в качестве примера яблоки, то в осенний период их ассортимент расширяется. В магазины поступает много разных сортов, и каждый из них имеет свою маркировку на упаковке — ящиках или мешках. Именно эти обозначения помогают определить, какой именно товар поступил в продажу.

Ответ сети. Фото: gazeta

Перед началом смены руководители магазинов проводят краткий обзор ассортимента. Сотрудникам напоминают, какие фрукты и овощи есть в наличии, ведь их нужно правильно и быстро взвешивать на кассах. Это позволяет избежать ошибок при обслуживании покупателей.

В компании подчеркивают, что знание ассортимента — это часть должностных обязанностей кассиров. Они должны ориентироваться не только в сортах яблок, но и во всех овощах и фруктах, которые продаются в магазине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему "АТБ" не имеет металлических рамок на входе.