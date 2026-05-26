В Украине может резко похолодать в преддверии лета: где будет до +10

Зонтики не будут лишними

Погода в Украине может испортиться. Дневные столбики термометров будут показываться до +20 градусов тепла.

Такие данные обнародовали синоптики ventusky. На смену почти летнему теплу приходит волна прохладного воздуха, которая заставит украинцев снова достать из шкафов более теплые вещи.

Где будет самое холодное

По данным метеорологических карт, температурный фон в Украине существенно снизится. В некоторых регионах, в частности в Карпатском крае и на приграничных территориях, температура воздуха в самые холодные моменты суток будет опускаться до +10 °C. Даже в дневные часы в большинстве областей термометры не поднимутся выше скромных +13…+20 °C.

Похолодание в Украине

Температурный режим в крупнейших городах Украины

Регионы встретят похолодание по-разному. Синоптики Ventusky дают такой температурный срез по ключевым городам:

Киев: Столица окажется в эпицентре прохлады Столбики термометров в Киеве зафиксируются на отметке всего +13 °C .

Столица окажется в эпицентре прохлады Столбики термометров в Киеве зафиксируются на отметке всего . Харьков: На востоке страны тоже будет свежо. В Харькове ожидается около +14 °C .

На востоке страны тоже будет свежо. В Харькове ожидается около . Львов: Западные регионы будут держаться немного увереннее — во Львове воздух прогреется до +17 °C .

Западные регионы будут держаться немного увереннее — во Львове воздух прогреется до . Днепр: В центральных регионах, в частности в Днепре, ожидается умеренная прохлада на уровне +18 °C .

В центральных регионах, в частности в Днепре, ожидается умеренная прохлада на уровне . Одесса: Теплее всего будет на Юге. Одесса лидирует в этом списке, где столбики термометров поднимутся до максимальных для этого периода +20 °C.

Где ждать дождей

Похолодание придет не самое — его будут сопровождать атмосферные фронты. На прогностических картах отчетливо видна зона осадков, которая накроет значительную часть Украины.

Сильнейшие ливни и густые облака ожидаются на Севере, в Центре и частично на Востоке страны. В частности, под ненастье попадут Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Черкасская области. В то же время на Западе и на большей части Юга (включая Одесскую и Крым) в настоящее время прогнозируют преимущественно сухую погоду.

