Чому касири в "АТБ" завжди знають сорт фруктів та овочів з першого погляду - це не інтуїція

Про ці обов'язки прописано в протоколі касирів

Багато покупців навіть не підозрюють, що за звичним питанням "яке це яблуко?" у магазині стоїть чітка система роботи касирів.

У мережі "АТБ" розповіли, як працівники швидко орієнтуються в різних сортах фруктів і про те, що це для них є обов’язковою частиною роботи.

За словами працівників "АТБ", на прикладі яблук, в осінній період їх асортимент зростає. До магазинів надходить багато різних сортів, і кожен із них має своє маркування на упаковці — ящиках або мішках. Саме ці позначки допомагають визначити, який саме товар потрапив у продаж.

Відповідь мережі.

Перед початком зміни керівники магазинів проводять короткий огляд асортименту. Працівникам нагадують, які фрукти та овочі є в наявності, адже їх потрібно правильно і швидко зважувати на касах. Це дозволяє уникати помилок під час обслуговування покупців.

У компанії підкреслюють, що знання асортименту — це частина посадових обов’язків касирів. Вони мають орієнтуватися не лише в сортах яблук, а й у всіх овочах та фруктах, які продаються в магазині.

