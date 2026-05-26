Элитная колбаса с "сюрпризом": украинка показала неожиданный бонус в дорогом деликатесе (фото)

Пользователи сети разделились на два лагеря

В еде можно найти многое интересное, например, у McDonald’s женщина заказала ролл и нашла там зуб. Не исключением стала и дорогая колбаса, где якобы увидели сверток, похожий на бумагу.

О неожиданной находке сообщила в сети Тредс пользовательница под ником Наталья Коваль. Она поведала детали и показала фото и видео.

По словам автора публикации, посторонний предмет обнаружили в сырокопченой колбасе "Татарская" от торговой марки "Заря". Покупатель отметила, что стоимость этого мясного изделия составляет 640 гривен за килограмм.

Сообщение Натали Коваль в Тредс

На опубликованных кадрах видны нарезанные кусочки колбасы и небольшой серый волокнистый элемент, который пользовательница иронически сравнила с туалетной бумагой, добавив, что в официальном перечне ингредиентов на этикетке такая составляющая не указана.

Что пишут украинцы

Сообщение вызвало активное обсуждение среди пользователей соцсети, которые разделились во мнениях по происхождению постороннего предмета и технологических процессов на производстве.

Часть комментаторов, утверждающих, что имеют опыт работы в мясоперерабатывающей отрасли, предположили, что находка является технологической бумагой. По их словам, на предприятиях часто используют листки или бирки для маркировки сырья, подписи замесов или маркировки фарша перед отправкой на следующий этап производства. Согласно этой версии, бумага могла попасть в продукцию случайно по невнимательности персонала.

Другие пользователи выразили скепсис относительно теории об умышленном добавлении бумаги для массы, аргументируя это экономической нецелесообразностью и техническими сложностями процесса. Выдвигались альтернативные версии: от остатков засохшей натуральной оболочки (кишки) до вероятного попадания нерастворенного "соевого мяса" (текстурата), которое используется в других видах колбасных изделий на том же оборудовании.

В то же время, некоторые корреспонденты поделились собственным негативным опытом, заявив, что ранее также находили бумажные элементы или куски с надписями в продукции этого бренда, поэтому решили отказаться от покупки товаров данной торговой марки. Другая группа комментаторов подошла к ситуации с юмором, упомянув распространенные советские мифы о "колбасе из туалетной бумаги".

Пока официальной реакции от представителей компании-производителя "ЗаряДнепра" относительно этого инцидента и заявлений потребителей нет.

