Один из вариантов – калька с русского

Покупая товары в супермаркетах, в том числе и в "АТБ", украинцы часто допускают ошибки. Ведь не все знаю, как правильно говорить "по ціні" или "за ціною".

"Телеграф" разбирался в этом вопросе. Заметим, что довольно часто в украинском языке предлог "по" — это калька с русского.

Поэтому на украинском правильно говорить покупать "за ціною", а не "по ціні". Кроме того, это касается и скидок или акций. Правильно "зі знижкою", а не "по знижці". Аналогично с акциями — "за акцією", а не "по акції".

Выходит, что использование предлога "по" с местным падежом в этих значениях — это калька с русского языка, которой в украинском лучше избегать. Примеры правильного использования:

Купувати за високою ціною / за вигідною ціною.

Товар продають за фіксованою ціною.

Картопля в "АТБ" за акційною ціною.

Банани в магазині продають зі знижкою.

Кроме того, на украинском правильно говорить не "купляти", а "купувати". Хотя первое слово довольно часто встречается в быту, однако в деловом или литературном языке оно считается неправильным.

Добавим, что цены в украинские могут быть "низькими" и "високими", а не "дешевими" или "дорогими". То есть "ціни на взуття низькі", но "дешева сукня".

