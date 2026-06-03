Напольные тумбы в ванной больше не ставят: новые решения не боятся влаги и гораздо удобнее

Есть три альтернативы напольным тумбам

Привычные тумбы для ванной постепенно теряют популярность. Из-за влаги, перепадов температур и постоянного контакта с водой такая мебель быстро изнашивается, поэтому все больше людей выбирают более практичные и долговечные варианты.

Одним из главных трендов стали не касающиеся пола тумбы, открытые полки и стеллажи из алюминия или нержавеющей стали и встроенные системы хранения. Об их предпочтениях написали в "ofeminin".

Почему отказываются от привычных тумб

Тумбы, не касающиеся пола, меньше подвергаются воздействию влаги, дольше сохраняют внешний вид и значительно упрощают уборку – под ними легко пройти шваброй или робот-пылесосом. В то же время такие конструкции требуют надёжного крепления и подготовленной стены.

Также популярность набирают открытые полки и стеллажи из алюминия или нержавеющей стали. Они хорошо выдерживают влажные условия и придают интерьеру легкость. Впрочем, специалисты советуют не перегружать их вещами, оставляя аккуратные и эстетические предметы. В этом случае можно поставить только умывальник.

Еще одно современное решение – встроенные системы хранения: ниши, скрытые шкафы, выдвижные ящики и корзины для белья. Такие варианты обычно планируют при ремонте, но они обеспечивают максимальный порядок и удобство в использовании.

Что купить вместо стандартной тумбы

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