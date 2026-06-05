Асфальт уходит в прошлое: на смену битуму придет необычная и экологичная альтернатива (фото)

Такое покрытие обладает значительно лучшими механическими свойствами.

В мире скоро перестанут вкладывать обычный асфальт на дорогах. На замену традиционному покрытию из нефтепродуктов придет гораздо более экологичная, более крепкая и выносливая альтернатива — дороги из переработанного пластика.

Об этом пишет издание clickpetroleoegas. "Телеграф" расскажет подробнее об этом.

Впервые в истории успешно заасфальтировали участок обширной федеральной трассы BR-459 по совершенно новой "зеленой" технологии в Бразилии. Для создания тестового отрезка дороги протяженностью почти в один километр дорожники использовали более 87 тысяч переработанных пластиковых бутылок (объемом 1,5 литра каждый), что позволило утилизировать около 2,6 тонны вредных отходов, которые годами разлагались бы на свалках.

Вложение дороги переработанным пластиком. Фото — clickpetroleoegas

Как работает технология будущего

Инновационное покрытие разработал передовой стартап Eco Asfalto, назвав свою технологию CAET (Экологический термопластичный асфальтобетон). Главная фишка разработки заключается в активном полимерном компоненте, который производится из измельченного бытового пластика и очищенных промышленных отходов.

В традиционном дорожном строительстве в качестве связующего используют битум — вязкий продукт нефтепереработки. Новая же технология частично заменяет нефтяной битум экологичным расплавленным пластиком. Термопластик крепко связывает компоненты асфальтобетона, благодаря чему существенно снижается мировая зависимость от нефти. Кроме того, такое покрытие обладает значительно лучшими механическими свойствами: оно пластичнее, меньше трескается под действием температур и демонстрирует более высокую устойчивость к колоссальным нагрузкам.

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