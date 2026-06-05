Жодної мухи в будинку. Як без хімії вигнати набридливих комах влітку

Усі потрібні речі вже є у вас вдома

З приходом літа та тепла дедалі більшу кількість людей починають нервувати мухи. Однак є кілька дієвих способів, як позбутися цих комах без хімії та спеціальних засобів.

Про це розповідає "Телеграф". Зауважимо, що мухи є переносниками небезпечних хвороб, тому їхня присутність на кухні чи в зоні з їжею вкрай небажана.

Мух можна легко позбутись й без агресивних хімікатів з магазину, адже цих комах приваблюють солодкі та ферментовані запахи. Саме це слід враховувати під час створення пасток.

Найкращий трюк, щоб відлякати мух

Нижче наведене поєднання інгредієнтів створює суміш, яка приваблює мух, а в правильній конструкції, вона може їх затримувати.

Необхідно взяти

Пластикову пляшку від 1 л;

Скотч та ножиці;

Воду, цукор, оцет.

Етапи виготовлення

Для створення конструкції треба пластикову пляшку розрізати на 10 см нижче кришки. Краще це робити в ділянці, де вона починає розширюватись. Верхню частину пляшки треба розмістити шийкою вниз, як лійку. Цей шматок слід вставити в основу, забезпечивши щільне прилягання. Але невеликий проміжок між лійкою та пляшкою має бути. Цю конструкцію краще укріпити скотчем, створивши герметизацію. Далі в цю пастку слід налити рідину. А саме: суміш води, оцту та цукру. Ефективність цього розчину забезпечує солодкий, ферментований запах. Але краще цей варіант використовувати на вулиці чи терасі, аби не засмерджувалось приміщення. Ще одним варіантом розчину є гаряча вода та цукор. Її у невеликій кількості треба налити в пляшку. Ставити цю пастку краще у найбільшому місці скупчення мух.

Як позбутися мух вдома влітку. Інфографіка: ШІ/"Телеграф"

Додамо, що також проти мух добре працюють рослини. Зокрема цитронела, м'ята та шавлія. Їх достатньо розкласти в кутках кімнати, і комах стане врази менше. Адже ці рослини мають досить стійкий та сильний аромат, що відлякує мух.

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