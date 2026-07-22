Прошел Иловайск и освобождал Изюм. Чем известен возглавивший Генштаб Игорь Скибюк
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Генерал воевал на Донбассе, оборонял Киев и командовал десантно-штурмовыми войсками
Руководство Вооруженных сил Украины меняется — Генштаб возглавил генерал-майор Игорь Скибюк. Его назначил президент вместе с новым Главнокомандующим Михаилом Драпатым и и.о. министра обороны Евгением Хмарой.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Скибюк "очень опытный военный, с которым новый Главнокомандующий бок о бок защищал Украину" и акцентировал на важности того, чтобы все составные армии функционировали слаженно. "Телеграф" расскажет основное из биографии нового начальника Генштаба.
Игорь Скибюк до 22 июля являлся заместителем начальника Генштаба ВСУ, до этого назначения командовал десантно-штурмовыми войсками. Родился в 1977 году в Сумской области в городе Конотоп. Кадровый военный, получивший профильное образование в Одесском институте Сухопутных войск и Национальном университете обороны Украины.
Командиром взвода в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШбр) во Львове стал в 1998 году и с тех пор прошел все ступени службы. В его биографии — должность заместителя командира бригады — начальника воздушно-десантной службы отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск ВС Украины, служба командиром специального взвода специальной роты Украинского миротворческого контингента в Косово (2001-2002)участие в боевых действиях в зоне АТО, участие в качестве командира подразделения в международных учениях и т. д. С 14 октября 2022 года — Герой Украины. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней.
Под командованием Игоря Скибюка 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада принимала участие в боях за Белогоровку в Луганской области. В мае 2022 года украинские военные сорвали попытку российских войск форсировать Северский Донец и создать плацдарм для наступления.
Он воевал в боях за Дебальцево и Иловайск, был ранен в 2014 году, но после возобновления вернулся в службу. В 2022 году руководил обороной Киева, а затем возглавил 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Под его командованием подразделение участвовало в боях на Херсонском направлении и освобождении Изюма во время Харьковского контрнаступления.
Ранее "Телеграф" рассказывал о новом главнокомандующем ВСУ Михаиле Драпатом. На его счету много успешных операций.