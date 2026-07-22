Прошел Иловайск и освобождал Изюм. Чем известен возглавивший Генштаб Игорь Скибюк

Генерал воевал на Донбассе, оборонял Киев и командовал десантно-штурмовыми войсками

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Руководство Вооруженных сил Украины меняется — Генштаб возглавил генерал-майор Игорь Скибюк. Его назначил президент вместе с новым Главнокомандующим Михаилом Драпатым и и.о. министра обороны Евгением Хмарой.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Скибюк "очень опытный военный, с которым новый Главнокомандующий бок о бок защищал Украину" и акцентировал на важности того, чтобы все составные армии функционировали слаженно. "Телеграф" расскажет основное из биографии нового начальника Генштаба.

Игорь Скибюк/ Генштаб ВСУ

Игорь Скибюк до 22 июля являлся заместителем начальника Генштаба ВСУ, до этого назначения командовал десантно-штурмовыми войсками. Родился в 1977 году в Сумской области в городе Конотоп. Кадровый военный, получивший профильное образование в Одесском институте Сухопутных войск и Национальном университете обороны Украины.

Командиром взвода в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШбр) во Львове стал в 1998 году и с тех пор прошел все ступени службы. В его биографии — должность заместителя командира бригады — начальника воздушно-десантной службы отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск ВС Украины, служба командиром специального взвода специальной роты Украинского миротворческого контингента в Косово (2001-2002)участие в боевых действиях в зоне АТО, участие в качестве командира подразделения в международных учениях и т. д. С 14 октября 2022 года — Герой Украины. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Под командованием Игоря Скибюка 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада принимала участие в боях за Белогоровку в Луганской области. В мае 2022 года украинские военные сорвали попытку российских войск форсировать Северский Донец и создать плацдарм для наступления.

Он воевал в боях за Дебальцево и Иловайск, был ранен в 2014 году, но после возобновления вернулся в службу. В 2022 году руководил обороной Киева, а затем возглавил 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Под его командованием подразделение участвовало в боях на Херсонском направлении и освобождении Изюма во время Харьковского контрнаступления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом главнокомандующем ВСУ Михаиле Драпатом. На его счету много успешных операций.